ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Первая Церемония роз на "Холостяке": с кем попрощался Цымбалюк во втором выпуске

Пятница 24 октября 2025 23:16
UA EN RU
Первая Церемония роз на "Холостяке": с кем попрощался Цымбалюк во втором выпуске Кто не получил розу в новой серии "Холостяка" (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Полина Иваненко

Во втором выпуске "Холостяка-14" состоялась первая Церемония роз. Цымбалюк попрощался со многими девушками.

Кто не получил розу и покинул проект, рассказывает РБК-Украина.

Кто покинул "Холостяк" во второй серии

Первой из реалити ушла Наталья из ГСЧС. Она решила покинуть проект добровольно. Но Тарас все равно подарил ей символическую розу.

Первая Церемония роз на &quot;Холостяке&quot;: с кем попрощался Цымбалюк во втором выпускеНаталья из "Холостяка" (скриншот)

Тарас позвал к себе первой художницу Анастасию. Он сказал, что верит в то, что она будет счастливой. Но без розы. Девушка плакала на пост-съемках.

Также он не дал розу кондитеру Катеринке. Путь к его сердцу, отметил Цымбалюк, идет не через желудок.

Третьей розу не получила Виточка, амбассадорка украинских традиций. "Холостяк" сказал, что история ее борьбы с раком вдохновляет. Но его сердце почувствовало, что он должен с ней попрощаться.

"Я не расстроена, просто немного растеряна... Нет так нет, просто иду дальше без Тараса Цымбалюка, значит так надо", - сказала Виточка.

Также розу не получила Таня - руководитель отдела SMM. А еще Тарас не дал цветок блогеру Анне, которая привела на знакомство с Тарасом сестру-близняшку.

Цымбалюк попрощался и с дизайнером Кристиной. По словам актера, с другими девушками он почувствовал себя более комфортно.

Первая Церемония роз на &quot;Холостяке&quot;: с кем попрощался Цымбалюк во втором выпускеКристина покинула проект (скриншот)

Розу не получила и Дарья, которая работает личной помощницей и танцует. Несмотря на эффектное появление на шоу девушка не сумела заинтересовать "Холостяка".

Цымбалюк также попрощался с Татьяной. Фармацевт и специалист по закупкам не поразила Тараса подарком - таблеткой с "рецептом счастья". Не прошла дальше и Ира, которая появилась на знакомстве прямо на крыше лимузина.

Без роз остались София, Яна и Настя. Но покинут ли они проект - увидим на следующей неделе, ведь с ними Тарас уже назначил свидание.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
"Коалиция решительных" объявила новый план для Украины из пяти пунктов
"Коалиция решительных" объявила новый план для Украины из пяти пунктов
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию