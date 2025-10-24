Первая Церемония роз на "Холостяке": с кем попрощался Цымбалюк во втором выпуске

Кто не получил розу и покинул проект, рассказывает РБК-Украина .

Кто покинул "Холостяк" во второй серии

Первой из реалити ушла Наталья из ГСЧС. Она решила покинуть проект добровольно. Но Тарас все равно подарил ей символическую розу.

Наталья из "Холостяка" (скриншот)

Тарас позвал к себе первой художницу Анастасию. Он сказал, что верит в то, что она будет счастливой. Но без розы. Девушка плакала на пост-съемках.

Также он не дал розу кондитеру Катеринке. Путь к его сердцу, отметил Цымбалюк, идет не через желудок.

Третьей розу не получила Виточка, амбассадорка украинских традиций. "Холостяк" сказал, что история ее борьбы с раком вдохновляет. Но его сердце почувствовало, что он должен с ней попрощаться.

"Я не расстроена, просто немного растеряна... Нет так нет, просто иду дальше без Тараса Цымбалюка, значит так надо", - сказала Виточка.

Также розу не получила Таня - руководитель отдела SMM. А еще Тарас не дал цветок блогеру Анне, которая привела на знакомство с Тарасом сестру-близняшку.

Цымбалюк попрощался и с дизайнером Кристиной. По словам актера, с другими девушками он почувствовал себя более комфортно.

Кристина покинула проект (скриншот)

Розу не получила и Дарья, которая работает личной помощницей и танцует. Несмотря на эффектное появление на шоу девушка не сумела заинтересовать "Холостяка".

Цымбалюк также попрощался с Татьяной. Фармацевт и специалист по закупкам не поразила Тараса подарком - таблеткой с "рецептом счастья". Не прошла дальше и Ира, которая появилась на знакомстве прямо на крыше лимузина.

Без роз остались София, Яна и Настя. Но покинут ли они проект - увидим на следующей неделе, ведь с ними Тарас уже назначил свидание.