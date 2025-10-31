Зірка "Ілюзії обману" пожертвує нирку незнайомцю: "Мене вкусив вірус донорства крові"

Американський актор Джессі Айзенберг, відомий за фільмами "Соціальна мережа" та "Ілюзія обману", зробив неочікувано благородне зізнання - він готується стати донором нирки для незнайомця.

Так, 42-річний актор розповів про своє рішення наживо під час ефіру шоу TODAY, наголосивши, що операція запланована вже за шість тижнів.

"Я насправді пожертвую свою нирку через шість тижнів. Справді", - сказав Айзенберг.

Від донорства крові - до рятівної операції

Актор зізнався, що вже багато років є донором крові, але тепер вирішив зробити більше.

"Я не знаю чому. Мене вкусила вірус донорства крові. Я збираюся здати кров з альтруїзму в середині грудня. Я так радий цьому", - зазначив зірка.

Йдеться про альтруїстичне донорство нирки - коли людина передає орган незнайомцю з хронічною хворобою, не маючи з ним родинного чи особистого зв’язку.

"Це по суті безризиково і дуже потрібно. Я думаю, люди зрозуміють, що це очевидний вибір, якщо у вас є час і бажання", - додав Айзенберг.

Як це працює

Джессі пояснив, що його нирка може допомогти комусь, навіть якщо він не є прямим донором для конкретної особи.

"Скажімо, людині X потрібна нирка в Канзас-Сіті, (і) її дитина або той, хто збирався їй зробити донор, з якихось причин не підходить, але якимось чином я підходжу... Ця людина все ще може отримати мою нирку, а її дитина потім пожертвує свою іншій людині. Це працює лише за умови, що є альтруїстичний донор", - пояснив він.

Ідея зробити таку пожертву, за словами Айзенберга, з’явилася в нього ще 10 років тому.

Тоді він звернувся до організації, але не отримав відповіді. Нещодавно він поділився задумом зі знайомою лікаркою, яка порадила звернутися до NYU Langone Health у Нью-Йорку.

"Наступного дня я був у лікарні та пройшов низку аналізів, і тепер мене призначили на середину грудня", - розповів артист.

Айзенберг запевнив, що процедура не ставить під загрозу його близьких.

Він скористався програмою сімейних ваучерів, яка гарантує пріоритет для членів його родини, якщо їм колись знадобиться трансплантація нирки.

"Зараз це працює так, що ви можете додати список тих, кого хочете розмістити на початку списку... Тож це безпечно і для моєї родини", - пояснив актор.

Під час розмови на шоу Джессі також згадав, що донорство крові для нього стало майже способом життя.

"У мені так багато крові, що я відчуваю, що маю її пролити. Мені дуже подобається це робити, і я не знаю чому", - жартома сказав він.

Окрім цього, актор завітав на ефір, щоб розповісти про свій новий фільм - "Now You See Me: Now You Don’t", прем’єра якого запланована на 14 листопада 2025 року.