Переможець "МастерШеф-16" вийшов на зв'язок після мобілізації : як він зараз виглядає (фото)

Як Зубко прокоментував життя після мобілізації

Кондитер відповів на питання прихильників у сториз. Він опублікував серію фото та відверто розповів про свій ментальний стан.

"Скажу чесно, не завжди легко, але зараз не дуже хочу в це заглиблюватися. Просто працюю над собою, намагаюся приймати себе. Помічати тільки позитив у цьому світі", - зізнався він.

Зубко прокоментував, чи планує повертатися на практику до Ектора Хіменеса-Браво, яку виграв під час участі в шоу. На даному етапі життя у нього, схоже, інші плани.

"Я б дуже хотів використати цей шанс. Але якщо зорі зійдуться, я тільки за", - поділився він.

Зубко про життя після мобілізації (скриншоти)

Він також подякував усім, хто продовжує писати йому повідомлення та підтримувати.

"Дякую всім, хто пише, цікавиться і хвилюється. Я в нормі, роблю роботу на користь країни", - зізнався він.

Підписники також поцікавилися, чи продовжує Олександр готувати. Попри нові умови життя, він знаходить іноді можливість вразити чимось побратимів.

Зубко про службу (скриншот)

Що відомо про мобілізацію переможця "МастерШеф"

Після перемоги в 16 сезоні Олександр на певний час зник з публічного простору. У березні цього року він повідомив про кардинальні зміни в житті.

Так, кулінар долучився до лав ЗСУ. Тоді він показався у формі та поділився враженнями від військових навчань.

"Багато складного, багато повчального і дуже багато того, з чим я ніколи раніше не стикався. Це зовсім не моя стихія, але попри все я тут", - зізнався він.

Нагадаємо, Зубко народився в невеликому селі біля Вінниці. Талант до кулінарії розкрив ще в дитинстві.

Його найбільшим захопленням стала кондитерська справа. До участі в шоу він певний час готував торти на замовлення, а також мріяв про власну справу у цій сфері.