Переможець "МастерШеф-16" вийшов на зв'язок після мобілізації : як він зараз виглядає (фото)

Переможець 16-го сезону "МастерШеф" Олександр Зубко, який після перемоги в проєкті долучився до ЗСУ, вперше за тривалий час звернувся до підписників.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на його Instagram.
Кондитер відповів на питання прихильників у сториз. Він опублікував серію фото та відверто розповів про свій ментальний стан.
"Скажу чесно, не завжди легко, але зараз не дуже хочу в це заглиблюватися. Просто працюю над собою, намагаюся приймати себе. Помічати тільки позитив у цьому світі", - зізнався він.
Зубко прокоментував, чи планує повертатися на практику до Ектора Хіменеса-Браво, яку виграв під час участі в шоу. На даному етапі життя у нього, схоже, інші плани.
"Я б дуже хотів використати цей шанс. Але якщо зорі зійдуться, я тільки за", - поділився він.
Він також подякував усім, хто продовжує писати йому повідомлення та підтримувати.
"Дякую всім, хто пише, цікавиться і хвилюється. Я в нормі, роблю роботу на користь країни", - зізнався він.
Підписники також поцікавилися, чи продовжує Олександр готувати. Попри нові умови життя, він знаходить іноді можливість вразити чимось побратимів.
Після перемоги в 16 сезоні Олександр на певний час зник з публічного простору. У березні цього року він повідомив про кардинальні зміни в житті.
Так, кулінар долучився до лав ЗСУ. Тоді він показався у формі та поділився враженнями від військових навчань.
"Багато складного, багато повчального і дуже багато того, з чим я ніколи раніше не стикався. Це зовсім не моя стихія, але попри все я тут", - зізнався він.
Нагадаємо, Зубко народився в невеликому селі біля Вінниці. Талант до кулінарії розкрив ще в дитинстві.
Його найбільшим захопленням стала кондитерська справа. До участі в шоу він певний час готував торти на замовлення, а також мріяв про власну справу у цій сфері.