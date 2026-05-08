Победитель "МастерШеф-16" вышел на связь после мобилизации: как он сейчас выглядит (фото)

Как Зубко прокомментировал жизнь после мобилизации

Кондитер ответил на вопросы поклонников в сторис. Он опубликовал серию фото и откровенно рассказал о своем ментальном состоянии.

"Скажу честно, не всегда легко, но сейчас не очень хочу в это углубляться. Просто работаю над собой, стараюсь принимать себя. Замечать только позитив в этом мире", - признался он.

Зубко прокомментировал, планирует ли возвращаться на практику к Эктору Хименесу-Браво, которую выиграл во время участия в шоу. На данном этапе жизни у него, похоже, другие планы.

"Я бы очень хотел использовать этот шанс. Но если звезды сойдутся, я только за", - поделился он.

Зубко о жизни после мобилизации (скриншоты)

Он также поблагодарил всех, кто продолжает писать ему сообщения и поддерживать.

"Спасибо всем, кто пишет, интересуется и волнуется. Я в норме, делаю работу на пользу страны", - признался он.

Подписчики также поинтересовались, продолжает ли Александр готовить. Несмотря на новые условия жизни, он находит иногда возможность поразить чем-то собратьев.

Зубко о службе (скриншот)

Что известно о мобилизации победителя "МастерШеф"

После победы в 16 сезоне Александр на некоторое время исчез из публичного пространства. В марте этого года он сообщил о кардинальных изменениях в жизни.

Так, кулинар присоединился к рядам ВСУ. Тогда он показался в форме и поделился впечатлениями от военных учений.

"Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но несмотря на все я здесь", - признался он.

Напомним, Зубко родился в небольшом селе возле Винницы. Талант к кулинарии раскрыл еще в детстве.

Его самым большим увлечением стало кондитерское дело. До участия в шоу он некоторое время готовил торты на заказ, а также мечтал о собственном деле в этой сфере.