Переможець "МастерШеф-16" мобілізувався до ЗСУ: "Не моя стихія, але я тут"

Що відомо про мобілізацію переможця "МастерШеф-16"

Зубков вийшов на зв'язок, опублікувавши фото у формі. У дописі він пояснив, що відтепер є військовослужбовцем.

"Друзі, настав час розповісти, де я пропав. Після фіналу Мастер Шеф, який ви бачили на телеекранах, у моєму житті відбулися великі зміни. Я став до лав ЗСУ", - написав він.

Олександр вже пройшов військові навчання. За його словами, це був абсолютно новий досвід.

"Багато складного, багато повчального і дуже багато того, з чим я ніколи раніше не стикався. Це зовсім не моя стихія, але попри все я тут", - зазначив він.

Наостанок тепер вже військовий подякував за підтримку своїм прихильникам.

"Дякую кожному, хто весь час писав за підтримку. Вона дуже важлива. Слава Україні!" - сказав він.

Зірка "МастерШеф" долучився до ЗСУ (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)

Як відреагували в мережі

Підписники та колеги побажали Олександру сил та наснаги у новому етапі життя.

"Трошки не так уявляла ваш шлях".

"Ого. Скільки у тебе поворотів у житті. Етап за етапом. Бажаю стійкості і сил на кожен з них".

"Підтримую на будь-якому шляху".

"Саша, бережи себе, хай все буде добре".

"Саша, ви наш вінницький герой, бережіть себе".

"Дякую за захист! Бажаю зберегти ваш неймовірний кулінарний талант".

Що відомо про Олександра Зубка

Переможець "МастерШеф" родом з невеликого села біля Вінниці. З дитинства він допомагав батькам на кухні, де й відкрив у собі любов до кулінарії.

Згодом його захопленням стала кондитерська справа. До участі у телешоу він готував торти на замовлення.

Після перемоги у проєкті кулінар також отримав можливість пройти практику в ресторані Ектора Хіменеса-Браво. Крім того, мріяв відкрити власну кондитерську.

Олександр Зубко став військовим (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)