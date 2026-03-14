Победитель "МастерШеф-16" мобилизовался в ВСУ: "Не моя стихия, но я здесь"

Что известно о мобилизации победителя "МастерШеф-16"

Зубков вышел на связь, опубликовав фото в форме. В заметке он объяснил, что отныне является военнослужащим.

"Друзья, пришло время рассказать, где я пропал. После финала Мастер Шеф, который вы видели на телеэкранах, в моей жизни произошли большие изменения. Я стал в ряды ВСУ", - написал он.

Александр уже прошел военные учения. По его словам, это был совершенно новый опыт.

"Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но несмотря на все я здесь", - отметил он.

Напоследок теперь уже военный поблагодарил за поддержку своих сторонников.

"Спасибо каждому, кто все время писал за поддержку. Она очень важна. Слава Украине!" - сказал он.

Звезда "МастерШеф" присоединился к ВСУ (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)

Как отреагировали в сети

Подписчики и коллеги пожелали Александру сил и вдохновения в новом этапе жизни.

"Немножко не так представляла ваш путь".

"Ого. Сколько у тебя поворотов в жизни. Этап за этапом. Желаю стойкости и сил на каждый из них".

"Поддерживаю на любом пути".

"Саша, береги себя, пусть все будет хорошо".

"Саша, вы наш винницкий герой, берегите себя".

"Спасибо за защиту! Желаю сохранить ваш невероятный кулинарный талант".

Что известно об Александре Зубко

Победитель "МастерШеф" родом из небольшого села возле Винницы. С детства он помогал родителям на кухне, где и открыл в себе любовь к кулинарии.

Впоследствии его увлечением стало кондитерское дело. До участия в телешоу он готовил торты на заказ.

После победы в проекте кулинар также получил возможность пройти практику в ресторане Эктора Хименеса-Браво. Кроме того, мечтал открыть собственную кондитерскую.

Александр Зубко стал военным (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)