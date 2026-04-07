Педан чесно сказав, чи думав про розлучення з дружиною

19:03 07.04.2026 Вт
3 хв
На тлі хвилі зіркових розлучень ведучий та його дружина чесно висловилися про складні моменти у стосунках
Іванна Пашкевич
Олександр Педан з дружиною (фото: instagram.com/pedanos)

Телеведучий Олександр Педан та його дружина Інна висловилися про кризові моменти у своєму шлюбі та зізналися, чи виникали у них думки про розлучення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар шоумена для YouTube-каналу РБК-Україна LIFE.

Так, телеведучий зізнався, що особисто у нього думок про розрив або хоча б над тим, щоб пожити окремо, у нього ніколи не виникало.

"В мене таких не було. В тебе були?" - звернувся до коханої Олександр.

Натомість його дружина зазначила, що вважає кризи цілком природною частиною довготривалих стосунків.

За її словами, без таких етапів міцний союз навряд чи можливий.

"Ні, я вважаю, що довготривалі стосунки неможливі без таких криз. Це буває тільки в казці. І то, там принц, мені здається, часом чудить, та і принцеса якось намагається все владнати" - сказала Інна.

Олександр Педан з родиною (фото: instagram.com/pedanos)

Дружина шоумена наголосила, що за роки спільного життя вони справді переживали непрості моменти, однак сприймають це не як катастрофу, а як можливість для оновлення стосунків.

"Звичайно, як будь-які стосунки, в нас були кризи. Кризи - це такі перезагрузки стосунків. Було по-різному, от без всякого сумніву" - поділилася вона.

Водночас, за її словами, головне у таких ситуаціях - чи зберігається зв’язок між партнерами та взаємний інтерес одне до одного.

"Але якщо між партнерами є зв’язок, якщо люди цікаві один одному, вони знайдуть причини бути разом" - підсумувала дружина Педана.

Що відомо про стосунки Педана з дружиною

Олександр Педан та його дружина Інна разом уже понад 20 років.

Майбутнє подружжя познайомилося ще в молодості, а згодом їхні стосунки переросли в шлюб, у якому народилися двоє дітей - донька Валерія та син Марк .

За роки спільного життя пара пройшла через різні етапи - від студентських часів і фінансових труднощів до переїзду, кар’єрних змін і побутових викликів.

Сам Педан не раз говорив, що важливу роль у їхній сім’ї відіграли підтримка Інни, вміння домовлятися та готовність шукати компроміси навіть у непрості періоди.

Олександр Педан з родиною (фото: instagram.com/pedanos)

Телеведучий також зізнавався, що з роками став значно більше цінувати сім’ю, а їхній союз називають одним із найміцніших в українському шоубізнесі.

Серед головних основ такого тривалого шлюбу Педан виділяв любов, повагу, вміння слухати одне одного та відкрито говорити про свої почуття

