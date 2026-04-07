Педан честно сказал, думал ли о разводе с женой

Телеведущий Александр Педан и его жена Инна высказались о кризисных моментах в своем браке и признались, возникали ли у них мысли о разводе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий шоумена для YouTube-канала РБК-Украина LIFE.

Так, телеведущий признался, что лично у него мыслей о разрыве или хотя бы над тем, чтобы пожить отдельно, у него никогда не возникало.

"У меня таких не было. У тебя были?" - обратился к любимой Александр.

Зато его жена отметила, что считает кризисы вполне естественной частью долговременных отношений.

По ее словам, без таких этапов крепкий союз вряд ли возможен.

"Нет, я считаю, что долговременные отношения невозможны без таких кризисов. Это бывает только в сказке. И то, там принц, мне кажется, порой чудит, да и принцесса как-то пытается все уладить" - сказала Инна.

Александр Педан с семьей (фото: instagram.com/pedanos)

Жена шоумена отметила, что за годы совместной жизни они действительно переживали непростые моменты, однако воспринимают это не как катастрофу, а как возможность для обновления отношений.

"Конечно, как любые отношения, у нас были кризисы. Кризисы - это такие перезагрузки отношений. Было по-разному, вот без всякого сомнения" - поделилась она.

В то же время, по ее словам, главное в таких ситуациях - сохраняется ли связь между партнерами и взаимный интерес друг к другу.

"Но если между партнерами есть связь, если люди интересны друг другу, они найдут причины быть вместе" - подытожила жена Педана.

Что известно об отношениях Педана с женой

Александр Педан и его жена Инна вместе уже более 20 лет.

Будущие супруги познакомились еще в молодости, а впоследствии их отношения переросли в брак, в котором родились двое детей - дочь Валерия и сын Марк .

За годы совместной жизни пара прошла через разные этапы - от студенческих времен и финансовых трудностей до переезда, карьерных изменений и бытовых вызовов.

Сам Педан не раз говорил, что важную роль в их семье сыграли поддержка Инны, умение договариваться и готовность искать компромиссы даже в непростые периоды.

Телеведущий также признавался, что с годами стал значительно больше ценить семью, а их союз называют одним из самых крепких в украинском шоубизнесе.

Среди главных основ такого длительного брака Педан выделял любовь, уважение, умение слушать друг друга и открыто говорить о своих чувствах