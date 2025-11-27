Павло Зібров ледь не помер: що сталося зі співаком

Як дружина Зіброва врятувала його життя

"Марина мене з того світу витягла. Я мав уже бути там", - зізнався співак.

Виявилося, що Зібров ледь не помер, а лікарі нічим не могли йому допомогти.

"Три-чотири роки тому. Вона тоді підняла все, що тільки можливо. І мольфарів знайшла відомих, які працювали зі мною, тому що традиційна (медицина) відмовилася" . - пояснив артист.

Зібров перебував у лікарні з високою температурою (39-40 градусів). І лікарі просто поруч з ним обговорювали його порятунок. Вони не знали, що робити.

"Я чув: "Ми його втрачаємо. Що ми потім скажемо? Це ж Зібров, він же прийшов до нас здоровим… Він у нас п’ять днів лежить, а ми нічого не можемо з ним зробити. Все гірше, ми його втрачаємо". Вона підняла і повернула на цей світ", - розповів співак.

Зібров та його дружина (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Що саме з ним тоді відбувалося та через яку хворобу - Зібров не пояснив. Але у листопаді 2021 року обраниця співака дійсно казала, що він на межі життя і смерті.

"Павло хворів дуже важко, він був на кисні, був у лікарні, і був цитокіновий шторм. Це були дуже важкі дні", - казала дружина Зіброва в одному з випусків "Світського життя".

При цьому родина артиста приховувала правду про його стан від фанів. Рідні Зіброва не хотіли, аби хтось знав, що він у лікарні.