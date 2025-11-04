"Навіть соромно сказати". Зібров чесно про кризи та ревнощі в шлюбі

Як повідомляє РБК-Україна , Зібров в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізнався, чи переживав у стосунках з дружиною кризи та ревнощі.

Що сказав Зібров про кохання з Мариною

"Значить, наші душі зустрілися 32 роки тому, побачили одне одного і зрозуміли, що нам комфортно і ми будемо жити довго і щасливо", - поділився співак.

Народний артист України зізнався, що в стосунках з коханою воліє йти на поступки. Так спокійніше. Водночас значних криз їхній шлюб не зазнавав.

"В нас криз, мабуть, не було. Навіть соромно сказати. Вона більш імпульсивна, а я більш спокійний. Ну, їй треба зараз все сказати. Я просто її знаю", - розповів Зібров.

"Моя мама казала: "Павлік, будь менше і все буде нормально. На 5-10 хвилин будь менше, заспокой". І пожежа так чу-чу, а якщо дмухаєш - буде багаття. Навіщо то всьо? Я краще тепер промовчу. Вона все висказала, я все зрозумів, потім знайшов лазівки", - додав він.

Павло та Марина Зіброви з донькою (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Чи були ревнощі в родині Зібрових

Артист також прокоментував питання ревнощів у шлюбі, адже навколо нього завжди було багато жінок. За понад 30 років вагомих проблем не виникало. Лише у перші роки стосунків Марина звикала до атмосфери життя артиста.

Чесно кажучи, я не відчував. Вона спочатку дивилася, як я приходжу на роботу й зі своїми балеринами цілуюся. Ну, прийшли, обнялися, цьом в щічку з дівчатами беквокалістами. Вона звикла", - розповів він.

"Спочатку десь перший рік, можливо, другий були оці тьорки, потім вона зрозуміла, що це така манера в артистів. Батько приїжджав її й теж дивився, то вона вже йому розповідала, що це зовсім інша каса, в артистів так заведено", - пригадав він.



Що відомо про шлюб Зібрових

Марина та Павло одружилися у 1994 році. Через 3 роки у них народилася донька Діана, яка тепер працює з батьком та мамою.

Шлюб Зібрових відзначається гармонією, терпінням і взаємоповагою. Також у Марини від попереднього чоловіка є син Олександр, який народився у 1982 році. У Павла є старший син Сергій від першого шлюбу.