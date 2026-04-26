Парамедикиня "Тайра" вразила зізнанням про принца Гаррі: "Справжній побратим"

Українська парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра" зворушливо висловилася про принца Гаррі та назвала його людиною, яка стала для неї справжнім побратимом після звільнення з російського полону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Юлії.

Що "Тайра" сказала про принца Гаррі

Парамедикиня пригадала одну зі своїх зустрічей із принцом Гаррі під час "Ігор нескорених" у німецькому Дюссельдорфі.

Саме там, уже через півтора року після обміну, вона вперше детально розповіла йому про пережите в полоні та помітила, наскільки емоційно він сприймає такі історії.

"Через півтора роки після обміну, в Дюсельдорфі, розповідаючи свою історію полону принцу Гаррі, я бачила, як глибоко, до дрібниць він відчуває все, і не просто розуміє, він проживає кожне слово, він знає, що таке доля солдата", - зазначила Паєвська.

Парамедикиня наголосила, що кожна розмова з герцогом викликає в неї відчуття, знайоме ще з фронту - ніби це спілкування з побратимами перед бойовим виходом.

Вона каже, що між ними виникло те рідкісне взаєморозуміння, яке народжується лише серед людей, загартованих війною.

"Тайра" з принцом Гаррі (фото: instagram.com/paevska)

"Кожен раз як ми спілкуємося - відчуття таке, ніби я говорю зі своїми перед бойовим виходом, обговорюючи майбутню евакуацію, а не старти збірної в другий день змагань", - пояснила вона.

Також "Тайра" провела паралель між принцом Гаррі та українськими льотчиками, які під час оборони Маріуполя, ризикуючи собою, вивозили поранених і доставляли медикаменти.

За її словами, вона відчуває до нього схожу вдячність, адже після роботи медиків, евакуаторів і психологів людині все одно потрібен хтось, хто допоможе втриматися внутрішньо.

"В моєму випадку їм став герцог Сассекський. Я дуже поважаю цього чоловіка... Справжній побратим - той на кого ти завжди можеш покластися. І він знає що може розраховувати на кожного із нас навзаєм", - поділилася Юлія.

Як "Ігри нескорених" допомогли їй після полону

Окремо Паєвська високо оцінила значення "Ігор нескорених", які принц Гаррі започаткував у 2014 році після служби в британській армії.

Вона зазначила, що саме цей проєкт став важливою частиною її власного відновлення після полону.

За словами парамедикині, Invictus Games стали для поранених і травмованих ветеранів справжньою "операцією з відродження".

Їхнє спілкування почалося ще у 2022 році. Тоді між ними відбулася телефонна розмова, під час якої герцог висловив підтримку Україні та спільноті "Ігор нескорених".

Як зазначала "Тайра", розголос навколо цієї історії міг вплинути на припинення тиску на неї з боку росіян і зрештою посприяти її обміну.

У 2023 році Паєвська особисто зустрілася з принцом Гаррі на "Іграх нескорених" у Дюссельдорфі, де здобула дві медалі. Саме герцог Сассекський вручав їй нагороди.

Під час церемонії він окремо виділив українську збірну та звернувся до "Тайри", назвавши її сміливою і життєрадісною.

Під час тих самих змагань вона також побачилася з Меган Маркл. За словами Паєвської, подружжя залишило по собі враження щирих, відкритих і співчутливих людей.

Вона також подякувала принцу за послідовну підтримку українців і за те, що він допомагає тримати тему обмінів полонених у міжнародному полі.

Зустрічі між ними відбувалися не лише за кордоном. У квітні 2025 року принц Гаррі без зайвого розголосу приїхав до Львова, де побував у реабілітаційному центрі Superhumans Center і поспілкувався з пораненими військовими.

Тоді "Тайра" звертала увагу на його стриманість, відкритість і відсутність показовості.

У квітні 2026 року герцог Сассекський утретє приїхав до України - цього разу до Києва, де долучився до безпекової конференції.

У межах візиту він також зустрівся з українськими військовими, ветеранами та представниками гуманітарних ініціатив.

Під час перебування в Україні принц Гаррі знову акцентував на важливості міжнародної підтримки та необхідності не дозволяти світові відвертатися від війни.

А вже у вересні прибув до Києва, щоб на власні очі побачити наслідки повномасштабної війни, яку Росія веде проти України.

А вже у вересні прибув до Києва, щоб на власні очі побачити наслідки повномасштабної війни, яку Росія веде проти України.