Чим пригощали принца Гаррі в Києві: суддя "МастерШеф" вразив меню

Український шеф-кухар, ресторатор і суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський приготував вечерю для принца Гаррі під час його візиту до Києва. За словами кулінара, він обирав страви, які могли якнайкраще познайомити з Україною.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Threads шеф-кухара.

Чим пригощали принца Гаррі в Києві

За словами Ярославського, він дуже хвилювався, адже через свою кухню мав якнайкраще представити Україну.

"Дуже хвилювався. І справа навіть не в статусі гостя, а в тому, що через свої страви я знайомлю людину з Україною. І тут або вона відчує країну на смак або ні. І це повністю на мені", - поділився він.

Шеф-кухар зазначив, що це вже третій візит принца до Києва. Цього разу він прибув на запрошення Ігри Нескорених, які підтримують ветеранів і військових через адаптивний спорт.

"Він сам заснував Invictus Games у 2014-му і те, що він робить для України - це реально важливо. І не для галочки, а по-справжньому. Його візит був незапланований. Часу на підготовку майже не було - і це тільки додало адреналіну", - поділився він.

Ярославський та принц Гаррі (фото: threads.com/yaroslavskyi_vova)

Що приготували для принца Гаррі

При формуванні меню для вечері Володимир враховував смаки принца.

"Я знаю, що його мама, Принцеса Діана, дуже любила борщ. Читав, що вона навіть додавала туди молоко або йогурт - цікавий факт, правда? А сам він з дитинства любить просту їжу. Тому вирішив не вигадувати, а йти від серця і від коріння", - зазначив він.

За словами Ярославського, меню виглядало так:

український борщ на домашньому квасі

маринована черемша

стрілки часнику

органічний кріп

вино від українських виробників

Він також показав кадр зі стравами, які готували на благодійному заході.

Чим пригощали Гаррі в Києві (фото: threads.com/yaroslavskyi_vova)

Сам Гаррі під час візиту до столиці висловив важливі слова підтримки.

"Шлях до відновлення не долають поодинці. Тому я тут - щоб працювати разом із вами". І це відчувалось у кожному моменті того вечора", - процитував його Ярославський.

Кулінар також додав, що для нього ця вечеря мала особливе значення.

"Це можливість показати, які ми є насправді. Нам важливо, щоб про Україну знали і говорили у світі", - написав він.

Що відомо про приїзд принца Гаррі

Нагадаємо, він прибув до Києва 23 квітня з неанонсованим візитом. Своєю появою хотів вкотре висловити підтримку та нагадати світу про реалії, в яких живуть українці.

У цей день побував на безпековому форумі та поспілкувався з багатьма офіційними особами та військовими. Крім цього, Гаррі звернувся до Путіна із закликом припинити війну.