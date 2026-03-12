Паралімпіада-2026. Україна готується до медального ривка: місце "синьо-жовтих" у командному заліку

У четвер, 12 березня, на зимовій Паралімпіаді-2026 відбудеться шостий змагальний день. Програма сьогоднішніх стартів буде менш інтенсивною, ніж зазвичай: на атлетів чекають лише три комплекти нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний розклад Ігор .

Пауза для "синьо-жовтих"

Сьогоднішній день пройде без участі представників збірної України. Попри те, що наша команда представлена у парагірськолижному спорті, єдиний український атлет у цій дисципліні – Максим Гелюта вийде на старт гігантського слалому лише завтра, 13 березня.

Також український прапор не буде представлений у командних видах спорту – керлінгу на кріслах колісних та парахокеї, де сьогодні проходять заключні матчі групових етапів та рейтингові поєдинки.

Фінали дня

Вся увага вболівальників сьогодні буде зосереджена на схилах Кортіни, де жінки змагатимуться у другій спробі гігантського слалому.

Розклад фіналів (12 березня):

13:30 – Парагірськолижний спорт: жінки, гігантський слалом (клас із порушенням зору)

13:45 – Парагірськолижний спорт: жінки, гігантський слалом (клас стоячи)

14:05 – Парагірськолижний спорт: жінки, гігантський слалом (клас сидячи)

Україна в медальному заліку

Наразі в активі України 10 медалей, з яких 3 – найвищого гатунку.

Беззаперечним лідером залишається Китай, який суттєво відірвався від переслідувачів як за кількістю "золота" (10 медалей), так і за загальним числом здобутих нагород – 26.

Медальний залік Паралімпіади-2026 (Топ-10):

Китай – 10 "золота" + 7 "срібла" + 9 "бронзи" = 26 медалей США – 6 + 5 + 3 = 14 Австрія – 4 + 1 + 3 = 8 Росія – 4 + 0 + 2 = 6 Італія – 3 + 5 + 1 = 9 Франція – 3 + 4 + 2 = 9 Україна – 3 + 2 + 5 = 10 Норвегія – 2 + 2 + 0 = 4 Нідерланди – 2 + 1 + 1 = 4 Іспанія – 2 + 1 + 0 = 3

Де дивитися трансляції наживо

Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:

Сайт "Суспільне Спорт" (прямі трансляції за видами спорту).

Телеканал "Суспільне Спорт" та місцеві канали "Суспільного".

YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.