Паралімпіада-2026. Україна готується до медального ривка: місце "синьо-жовтих" у командному заліку
У четвер, 12 березня, на зимовій Паралімпіаді-2026 відбудеться шостий змагальний день. Програма сьогоднішніх стартів буде менш інтенсивною, ніж зазвичай: на атлетів чекають лише три комплекти нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний розклад Ігор.
Пауза для "синьо-жовтих"
Сьогоднішній день пройде без участі представників збірної України. Попри те, що наша команда представлена у парагірськолижному спорті, єдиний український атлет у цій дисципліні – Максим Гелюта вийде на старт гігантського слалому лише завтра, 13 березня.
Також український прапор не буде представлений у командних видах спорту – керлінгу на кріслах колісних та парахокеї, де сьогодні проходять заключні матчі групових етапів та рейтингові поєдинки.
Фінали дня
Вся увага вболівальників сьогодні буде зосереджена на схилах Кортіни, де жінки змагатимуться у другій спробі гігантського слалому.
Розклад фіналів (12 березня):
- 13:30 – Парагірськолижний спорт: жінки, гігантський слалом (клас із порушенням зору)
- 13:45 – Парагірськолижний спорт: жінки, гігантський слалом (клас стоячи)
- 14:05 – Парагірськолижний спорт: жінки, гігантський слалом (клас сидячи)
Україна в медальному заліку
Наразі в активі України 10 медалей, з яких 3 – найвищого гатунку.
Беззаперечним лідером залишається Китай, який суттєво відірвався від переслідувачів як за кількістю "золота" (10 медалей), так і за загальним числом здобутих нагород – 26.
Медальний залік Паралімпіади-2026 (Топ-10):
- Китай – 10 "золота" + 7 "срібла" + 9 "бронзи" = 26 медалей
- США – 6 + 5 + 3 = 14
- Австрія – 4 + 1 + 3 = 8
- Росія – 4 + 0 + 2 = 6
- Італія – 3 + 5 + 1 = 9
- Франція – 3 + 4 + 2 = 9
- Україна – 3 + 2 + 5 = 10
- Норвегія – 2 + 2 + 0 = 4
- Нідерланди – 2 + 1 + 1 = 4
- Іспанія – 2 + 1 + 0 = 3
Де дивитися трансляції наживо
Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:
- Сайт "Суспільне Спорт" (прямі трансляції за видами спорту).
- Телеканал "Суспільне Спорт" та місцеві канали "Суспільного".
- YouTube-канал "Суспільне Спорт".
Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.
