Паралимпиада-2026. Украина готовится к медальному рывку: место "сине-желтых" в командном зачете

09:09 12.03.2026 Чт
2 мин
Главные события Игр в четверг, 12 марта
aimg Андрей Костенко
Паралимпиада-2026. Украина готовится к медальному рывку: место "сине-желтых" в командном зачете Паралимпиада выходит на финишную прямую (фото: Getty Images)

В четверг, 12 марта, на зимней Паралимпиаде-2026 состоится шестой соревновательный день. Программа сегодняшних стартов будет менее интенсивной, чем обычно: атлетов ждут лишь три комплекта наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное расписание Игр.

Пауза для "сине-желтых"

Сегодняшний день пройдет без участия представителей сборной Украины. Несмотря на то, что наша команда представлена в парагорнолыжном спорте, единственный украинский атлет в этой дисциплине - Максим Гелюта выйдет на старт гигантского слалома только завтра, 13 марта.

Также украинский флаг не будет представлен в командных видах спорта - керлинге на креслах колесных и парахоккее, где сегодня проходят заключительные матчи групповых этапов и рейтинговые поединки.

Финалы дня

Все внимание болельщиков сегодня будет сосредоточено на склонах Кортины, где женщины будут соревноваться во второй попытке гигантского слалома.

Расписание финалов (12 марта):

  • 13:30 - Парагорнолыжный спорт: женщины, гигантский слалом (класс с нарушением зрения)
  • 13:45 - Парагорнолыжный спорт: женщины, гигантский слалом (класс стоя)
  • 14:05 - Парагорнолыжный спорт: женщины, гигантский слалом (класс сидя)

Украина в медальном зачете

Сейчас в активе Украины 10 медалей, из которых 3 - высшей пробы.

Безоговорочным лидером остается Китай, который существенно оторвался от преследователей как по количеству "золота" (10 медалей), так и по общему числу завоеванных наград - 26.

Медальный зачет Паралимпиады-2026 (Топ-10):

  1. Китай - 10 "золота" + 7 "серебра" + 9 "бронзы" = 26 медалей
  2. США - 6 + 5 + 3 = 14
  3. Австрия - 4 + 1 + 3 = 8
  4. Россия - 4 + 0 + 2 = 6
  5. Италия - 3 + 5 + 1 = 9
  6. Франция - 3 + 4 + 2 = 9
  7. Украина - 3 + 2 + 5 = 10
  8. Норвегия - 2 + 2 + 0 = 4
  9. Нидерланды - 2 + 1 + 1 = 4
  10. Испания - 2 + 1 + 0 = 3

Где смотреть трансляции вживую

Официальным и эксклюзивным транслятором Паралимпиады-2026 в Украине является "Суспільне мовлення". Болельщики могут следить за успехами наших героев на таких платформах:

  • Сайт "Суспільне Спорт" (прямые трансляции по видам спорта).
  • Телеканал "Суспільне Спорт" и местные каналы "Суспільного".
  • YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступен бесплатно для пользователей на территории Украины.

