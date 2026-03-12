Паралимпиада-2026. Украина готовится к медальному рывку: место "сине-желтых" в командном зачете
В четверг, 12 марта, на зимней Паралимпиаде-2026 состоится шестой соревновательный день. Программа сегодняшних стартов будет менее интенсивной, чем обычно: атлетов ждут лишь три комплекта наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное расписание Игр.
Пауза для "сине-желтых"
Сегодняшний день пройдет без участия представителей сборной Украины. Несмотря на то, что наша команда представлена в парагорнолыжном спорте, единственный украинский атлет в этой дисциплине - Максим Гелюта выйдет на старт гигантского слалома только завтра, 13 марта.
Также украинский флаг не будет представлен в командных видах спорта - керлинге на креслах колесных и парахоккее, где сегодня проходят заключительные матчи групповых этапов и рейтинговые поединки.
Финалы дня
Все внимание болельщиков сегодня будет сосредоточено на склонах Кортины, где женщины будут соревноваться во второй попытке гигантского слалома.
Расписание финалов (12 марта):
- 13:30 - Парагорнолыжный спорт: женщины, гигантский слалом (класс с нарушением зрения)
- 13:45 - Парагорнолыжный спорт: женщины, гигантский слалом (класс стоя)
- 14:05 - Парагорнолыжный спорт: женщины, гигантский слалом (класс сидя)
Украина в медальном зачете
Сейчас в активе Украины 10 медалей, из которых 3 - высшей пробы.
Безоговорочным лидером остается Китай, который существенно оторвался от преследователей как по количеству "золота" (10 медалей), так и по общему числу завоеванных наград - 26.
Медальный зачет Паралимпиады-2026 (Топ-10):
- Китай - 10 "золота" + 7 "серебра" + 9 "бронзы" = 26 медалей
- США - 6 + 5 + 3 = 14
- Австрия - 4 + 1 + 3 = 8
- Россия - 4 + 0 + 2 = 6
- Италия - 3 + 5 + 1 = 9
- Франция - 3 + 4 + 2 = 9
- Украина - 3 + 2 + 5 = 10
- Норвегия - 2 + 2 + 0 = 4
- Нидерланды - 2 + 1 + 1 = 4
- Испания - 2 + 1 + 0 = 3
Где смотреть трансляции вживую
Официальным и эксклюзивным транслятором Паралимпиады-2026 в Украине является "Суспільне мовлення". Болельщики могут следить за успехами наших героев на таких платформах:
- Сайт "Суспільне Спорт" (прямые трансляции по видам спорта).
- Телеканал "Суспільне Спорт" и местные каналы "Суспільного".
- YouTube-канал "Суспільне Спорт".
Весь контент доступен бесплатно для пользователей на территории Украины.
Ранее мы писали, что украинский призер Паралимпиады завоевал медаль с помощью искусственного интеллекта.