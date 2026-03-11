ua en ru
Тренувався з ШІ: український призер Паралімпіади розкрив таємницю своєї медалі

13:20 11.03.2026 Ср
2 хв
Коли нерви здавали перед стартом, він звертався не до тренера, а до віртуального розуму
aimg Катерина Урсатій
Тренувався з ШІ: український призер Паралімпіади розкрив таємницю своєї медалі Максим Мурашковський (фото: Департамент молоді та спорту)

Український біатлоніст Максим Мурашковський приголомшив спортивну спільноту зізнанням про роль штучного інтелекту у підготовці до Паралімпійських ігор 2026. Срібна медаль стала результатом інноваційного підходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atletic.

Читайте також: Поруч із символом РФ: український прапор з'явився на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Революційний метод підготовки: досвід Мурашковського

Український паралімпієць Максим Мурашковський, який посів друге місце у біатлонній індивідуальній гонці серед атлетів із порушеннями зору, розповів про нетипового помічника у своєму тренувальному процесі.

Протягом останніх шести місяців 25-річний спортсмен інтегрував у свою рутину чат-бот ChatGPT.

За словами призера, технологія виконувала функції одразу кількох фахівців. Штучний інтелект допоміг сформувати понад 50% тренувального плану, надавав тактичні рекомендації та виступав у ролі психолога і консультанта з медичних питань.

"Я вірю в цю технологію. Вона може використовуватися як для хороших речей, так і для поганих. Я ж використовую її для навчання, мов, своїх проєктів у хімії, біології та спорті", - зазначив Мурашковський.

Штучний інтелект як новий стандарт у спорті

Спортсмен переконаний, що нейромережі є майбутнім професійного спорту, оскільки дозволяють впроваджувати кардинально нові методики підготовки.

Окрім спортивної складової, Максим використовує можливості ШІ для вивчення іноземних мов та наукової діяльності у сферах хімії та біології.

Успіхи збірної України на Паралімпіаді-2026

Станом на вечір четвертого змагального дня національна команда України демонструє високі результати. В активі "синьо-жовтих" уже 10 нагород:

  • 3 золоті медалі;

  • 2 срібні медалі;

  • 5 бронзових медалей.

Наразі Україна утримує п'яту позицію у загальнокомандному заліку.

Програма змагань на 11 березня

Сьогоднішній день на Паралімпійських іграх обіцяє бути насиченим для українських вболівальників.

Буде розіграно 7 комплектів нагород, 6 з яких припадають на лижні гонки.

Українські атлети поборються за медалі у п'яти фінальних забігах.

Зазначимо, що в Україні не транслювали церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через прапори РФ та Білорусі.

Раніше розслідування ГУР встановило, хто з російських паралімпійців вбивав українців та штурмував наші міста.

