Пятая Церемония роз на "Холостяке": с кем попрощался Цымбалюк
В новом выпуске "Холостяка" главный герой реалити Тарас Цымбалюк попрощался только с одной участницей, которая уехала домой еще до Церемонии роз.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию новой серии "Холостяка"
Кто уехал домой
Перед церемонией роз участница Юлия призналась Тарасу, что не хочет оставаться в проекте, объяснив свое решение тем, что скучает по сыну. Однако Тарас не до конца поверил в искренность этой причины.
Он напомнил, что предложил Юлии индивидуальные условия, которые позволили бы ей чаще общаться с ребенком, однако девушка не проявила желания воспользоваться этой возможностью.
В итоге Юлия решила покинуть проект и сделала это еще до того, как Тарас начал вручать розы.
Юля покинула проект (фото: instagram.com/holostyakstb)
Поэтому, на проекте остаются:
- Дарья Романец
- Ирина Пономаренко
- Настя Половинкина
- Валерия Жуковская
- Оксана Шанюк
- Ирина Кулешина
- Надин Головчук
- Ольга Дзундза.
