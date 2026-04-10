Остапчуки оголосили про переїзд до Канади: що змусило родину покинути Україну

Остапчуки емігрують до Канади

"Любі читачі, наша родина прийняла рішення переїхати до Канади", - написала дружина шоумена.

За її словами, про переїзд вони з чоловіком почали замислюватися ще близько року тому.

Водночас, зізналася вона, довго не могла прийняти це рішення остаточно.

"Над цим рішенням ми почали задумуватися ще рік тому, але еміграція - це важкий крок, тому особисто я знаходила 1091 причину, щоб відтягнути її", - поділилася Катерина.

Вона також пояснила, що остаточно на рішення вплинув обстріл будинку її чоловіка.

"Остаточно на це рішення повпливав приліт по будинку чоловіка, що стало для нас внутрішнім поштовхом і ніби останньою краплею", - зазначила вона.

Володимир Остапчук з родиною емігрує до Канади (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Через переїзд до Канади родина також вирішила продати автомобілі. Блогерка пояснила, що перевезти авто до цієї країни неможливо через місцеві правила.

Чому Остапчуки обрали саме Канаду

Катерина розповіла, що переїзд саме до Канади для їхньої сім’ї виглядає логічним.

За її словами, Володимир є резидентом країни, а також має там родину.

"Мій чоловік - резидент Канади, а ще в нього там живуть старші діти, тому наразі переїзд туди нам здається закономірним та логічним", - пояснила вона.

Крім того, Остапчук повідомила, що сама має work permit. Згодом, за її словами, після отримання Володимиром громадянства вона та їхній син Тимофій зможуть пройти цей шлях через family sponsorship.

Водночас обраниця шоумена наголосила, що не сприймає це рішення як безповоротне.

Володимир Остапчук з дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Особисто мені морально легше не сприймати це рішення остаточним, тому залишаю за собою право на надію повернутися. Принаймні поки, будемо жити на дві країни", - написала вона.

Також Катерина зізналася, що це рішення далося їй непросто, але вона переконана: зараз це найкращий варіант для їхньої дитини.

"Я прожила вже всі стадії заперечення, прийняття і т.д. Але розумію, що для дитини зараз це найкраще рішення", - зазначила вона.

За словами коханої ведучого, нещодавно під час поїздки до Канади подружжя вже владнало питання з документами.

Переїзд родина планує вже найближчим часом - у червні. Катерина уточнила, що 31 травня Володимир Остапчук працюватиме в Європі, а вже звідти вирушить до Канади.

Володимир Остапчук з дружиною та сином (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Ми переїздимо в червні. 31 травня Вова в Європі проводить весілля і вже звідти одразу в Канаду", - розповіла вона.

Катерина також додала, що Володимир не припинятиме роботу ведучого.

За її словами, зараз у нього багато замовлень у Європі, а з Канади діставатися туди навіть простіше, ніж з України.

Окрім цього, вона розповіла, що Остапчук навчався в університеті в Канаді, останні пів року дистанційно продовжував навчання та складав іспити.

Тепер, за її словами, він має право викладати в університетах Канади.