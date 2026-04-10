Остапчуки объявили о переезде в Канаду: что заставило семью покинуть Украину

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина сообщила, что их семья решила переехать в Канаду.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал блогерши.
"Дорогие читатели, наша семья приняла решение переехать в Канаду", - написала жена шоумена.
По ее словам, о переезде они с мужем начали задумываться еще около года назад.
В то же время, призналась она, долго не могла принять это решение окончательно.
"Над этим решением мы начали задумываться еще год назад, но эмиграция - это тяжелый шаг, поэтому лично я находила 1091 причину, чтобы оттянуть ее", - поделилась Екатерина.
Она также объяснила, что окончательно на решение повлиял обстрел дома ее мужа.
"Окончательно на это решение повлиял прилет по дому мужа, что стало для нас внутренним толчком и как бы последней каплей", - отметила она.
Из-за переезда в Канаду семья также решила продать автомобили. Блогерша объяснила, что перевезти авто в эту страну невозможно из-за местных правил.
Екатерина рассказала, что переезд именно в Канаду для их семьи выглядит логичным.
По ее словам, Владимир является резидентом страны, а также имеет там семью.
"Мой муж - резидент Канады, а еще у него там живут старшие дети, поэтому сейчас переезд туда нам кажется закономерным и логичным", - пояснила она.
Кроме того, Остапчук сообщила, что сама имеет work permit. Впоследствии, по ее словам, после получения Владимиром гражданства она и их сын Тимофей смогут пройти этот путь через family sponsorship.
В то же время избранница шоумена подчеркнула, что не воспринимает это решение как безвозвратное.
"Лично мне морально легче не воспринимать это решение окончательным, поэтому оставляю за собой право на надежду вернуться. По крайней мере пока, будем жить на две страны", - написала она.
Также Екатерина призналась, что это решение далось ей непросто, но она убеждена: сейчас это лучший вариант для их ребенка.
"Я прожила уже все стадии отрицания, принятия и т.д. Но понимаю, что для ребенка сейчас это лучшее решение", - отметила она.
По словам любимой ведущего, недавно во время поездки в Канаду супруги уже уладили вопрос с документами.
Переезд семья планирует уже в ближайшее время - в июне. Екатерина уточнила, что 31 мая Владимир Остапчук будет работать в Европе, а уже оттуда отправится в Канаду.
"Мы переезжаем в июне. 31 мая Вова в Европе проводит свадьбу и уже оттуда сразу в Канаду", - рассказала она.
Екатерина также добавила, что Владимир не будет прекращать работу ведущего.
По ее словам, сейчас у него много заказов в Европе, а из Канады добираться туда даже проще, чем из Украины.
Кроме этого, она рассказала, что Остапчук учился в университете в Канаде, последние полгода дистанционно продолжал обучение и сдавал экзамены.
Теперь, по ее словам, он имеет право преподавать в университетах Канады.