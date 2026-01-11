Остання гонка Кубка світу в Обергофі: як українські біатлоністки виступили в персьюті

Програму четвертого етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі завершувала жіноча гонка переслідування.

Про те, хто переміг та на яких місцях фінішували українки – розповідає РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Склад України та стартові позиції

Участь у старті взяли 58 біатлоністок, які відібралися за підсумками спринту. До персьюту кваліфікувалися три українки – Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Дарина Чалик. Втім, Меркушина на старт гонки не вийшла – напередодні вона пропускала естафету через хворобу.

Таким чином, Україну в гонці представляли Христина Дмитренко (33-й стартовий номер) та Дарина Чалик, яка починала персьют з останньої позиції.

Від влучної стрільби до втрати темпу

До першого вогневого рубежу Дмитренко підходила на 40-му місці, однак завдяки чистій і швидкій стрільбі піднялася одразу на 27-му позицію. За показником швидкострільності українка показала шостий результат серед усіх учасниць.

Чалик також безпомилково відпрацювала перший рубіж і відіграла 12 позицій, піднявшись на 48-ме місце.

На другій стрільбі Дмитренко допустила одну хибу й після штрафного кола опустилася на 36-ту сходинку. Чалик натомість припустилася одразу трьох промахів, через що опинилася на останній, 58-й позиції.

Фініш без прориву

Третій вогневий рубіж обидві українки пройшли з однією хибою: Дмитренко втратила ще кілька позицій і йшла 38-ю, а Чалик - 57-ю.

На заключній стрільбі Дмитренко зуміла чисто закрити всі мішені та відіграла дев'ять позицій, включившись у боротьбу за топ-30. Втім, на дистанції українка втратила темп і в підсумку фінішувала 35-ю.

Чалик, попри ще один промах на останньому рубежі, змогла піднятися на одну позицію й завершила гонку 56-ю.

Подвійний успіх Еберг

Перемогу в гонці переслідування здобула шведка Ельвіра Еберг, оформивши "золотий дубль" після тріумфу у спринті. "Срібло" виборола фінка Суві Мінккінен, а "бронзу" – Ганна Еберг (Швеція).

Результати жіночого персьюту:

Ельвіра Еберг (Швеція) – 31:38.5 (0+1+0+0) Суві Мінккінен (Фінляндія) +16.6 (0+1+0+0) Ганна Еберг (Швеція) +1:04.5 (1+0+1+0)

…35. Христина Дмитренко (Україна) +3:57.6 (0+1+1+0)

…56. Дарина Чалик (Україна) +6:39.7 (0+3+1+1)

Що далі

Біатлонний сезон продовжиться п'ятим етапом Кубка світу в німецькому Рупольдингу, який відбудеться 14–18 січня. У програмі змагань — спринти, гонки переслідування та класичні естафети.