Чоловіча естафета в Обергофі: Україна показала найгірший результат сезону

Українська чоловіча збірна завершила виступи на четвертому етапі Кубка світу в Німеччині. Попри успіхи в особистих гонках, командна естафета принесла "синьо-жовтим" лише 14-ту позицію на фініші змагань.

Про те, як пройшла гонка - розповідає РБК-Україна з посиланням на результати етапу.

Невдалий старт та ривок Мандзина

Першим на дистанцію в Обергофі вийшов Антон Дудченко. Для спортсмена цей виступ став дебютним у 2026 році, проте продемонструвати високу швидкість чи точність не вдалося.

Використавши три додаткові патрони, Дудченко передав естафету на 20-му місці з суттєвим відставанням у дві хвилини.

Ситуацію дещо виправив Віталій Мандзин. 22-річний біатлоніст продемонстрував найкращий хід на другому колі серед усіх учасників та лише один раз схибив на вогневих рубежах.

Завдяки високій швидкості Мандзин відіграв три позиції та скоротив часову прірву до лідерів до 1:33 хвилини.

Штрафні кола та фініш Підручного

Надію на потрапляння до десятки перекреслив третій етап у виконанні Богдана Борковського. Біатлоніст не впорався зі стрільбою лежачи, заробивши два кола штрафу.

Хоча через помилки опонентів Україна формально піднялася на 15-ту сходинку, часове відставання знову стрімко зросло.

Капітан команди Дмитро Підручний, який напередодні здійснив дивовижний прорив у персьюті з 34 позицій, цього разу не мав шансів на високий результат.

Він перетнув фінішну лінію 14-м, що стало антирекордом для українського квартету в поточному сезоні.

Драма у боротьбі за золото

Переможця естафети визначали у видовищному фінішному спурті. На останнє коло претенденти на медалі пішли щільною групою.

У підсумку золото виборола Норвегія - Ветле Крістіансен випередив француза Еріка Перро лише на 2.6 секунди. Бронзові нагороди дісталися представникам Швеції.

Кубок світу. Обергоф. Результати чоловічої естафети:

Норвегія (2+7) 1:20:29.1 Франція (2+9) +2.6 Швеція (0+12) +3.8 Італія (1+9) +4.8 Німеччина (0+10) +5.4 Чехія (0+8) +25.5

...

14. Україна (2+12) +4:23.5

Наступний етап Кубка світу розпочнеться 14 січня в Рупольдингу, де біатлоністи змагатимуться у спринтах, переслідуваннях та естафетах.