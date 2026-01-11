Последняя гонка Кубка мира в Оберхофе: как украинские биатлонистки выступили в персьюте

Программу четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершала женская гонка преследования.

О том, кто победил и на каких местах финишировали украинки - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Состав Украины и стартовые позиции

Участие в старте приняли 58 биатлонисток, которые отобрались по итогам спринта. В персьют квалифицировались три украинки - Кристина Дмитренко, Александра Меркушина и Дарья Чалык. Впрочем, Меркушина на старт гонки не вышла - накануне она пропускала эстафету из-за болезни.

Таким образом, Украину в гонке представляли Кристина Дмитренко (33-й стартовый номер) и Дарья Чалык, которая начинала персьют с последней позиции.

От точной стрельбы до потери темпа

К первому огневому рубежу Дмитренко подходила на 40-м месте, однако благодаря чистой и быстрой стрельбе поднялась сразу на 27-ю позицию. По показателю скорострельности украинка показала шестой результат среди всех участниц.

Чалык также безошибочно отработала первый рубеж и отыграла 12 позиций, поднявшись на 48-е место.

На второй стрельбе Дмитренко допустила один промах и после штрафного круга опустилась на 36-ю строчку. Чалык допустила сразу три промаха, из-за чего оказалась на последней, 58-й позиции.

Финиш без прорыва

Третий огневой рубеж обе украинки прошли с одним промахом: Дмитренко потеряла еще несколько позиций и шла 38-й, а Чалык - 57-й.

На заключительной стрельбе Дмитренко сумела чисто закрыть все мишени и отыграла девять позиций, включившись в борьбу за топ-30. Впрочем, на дистанции украинка потеряла темп и в итоге финишировала 35-й.

Чалык, несмотря на еще один промах на последнем рубеже, смогла подняться на одну позицию и завершила гонку 56-й.

Двойной успех Эберг

Победу в гонке преследования одержала шведка Эльвира Эберг, оформив "золотой дубль" после триумфа в спринте. "Серебро" завоевала финка Суви Минккинен, а "бронзу" - Анна Эберг (Швеция).

Результаты женского персьюта:

Эльвира Эберг (Швеция) - 31:38.5 (0+1+0+0+0) Суви Минккинен (Финляндия) +16.6 (0+1+0+0) Ханна Эберг (Швеция) +1:04.5 (1+0+1+0)

...35. Кристина Дмитренко (Украина) +3:57.6 (0+1+1+0)

...56. Дарья Чалык (Украина) +6:39.7 (0+3+1+1+1)

Что дальше

Биатлонный сезон продолжится пятым этапом Кубка мира в немецком Рупольдинге, который состоится 14-18 января. В программе соревнований - спринты, гонки преследования и классические эстафеты.