Последняя гонка Кубка мира в Оберхофе: как украинские биатлонистки выступили в персьюте
Программу четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершала женская гонка преследования.
О том, кто победил и на каких местах финишировали украинки - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Состав Украины и стартовые позиции
Участие в старте приняли 58 биатлонисток, которые отобрались по итогам спринта. В персьют квалифицировались три украинки - Кристина Дмитренко, Александра Меркушина и Дарья Чалык. Впрочем, Меркушина на старт гонки не вышла - накануне она пропускала эстафету из-за болезни.
Таким образом, Украину в гонке представляли Кристина Дмитренко (33-й стартовый номер) и Дарья Чалык, которая начинала персьют с последней позиции.
От точной стрельбы до потери темпа
К первому огневому рубежу Дмитренко подходила на 40-м месте, однако благодаря чистой и быстрой стрельбе поднялась сразу на 27-ю позицию. По показателю скорострельности украинка показала шестой результат среди всех участниц.
Чалык также безошибочно отработала первый рубеж и отыграла 12 позиций, поднявшись на 48-е место.
На второй стрельбе Дмитренко допустила один промах и после штрафного круга опустилась на 36-ю строчку. Чалык допустила сразу три промаха, из-за чего оказалась на последней, 58-й позиции.
Финиш без прорыва
Третий огневой рубеж обе украинки прошли с одним промахом: Дмитренко потеряла еще несколько позиций и шла 38-й, а Чалык - 57-й.
На заключительной стрельбе Дмитренко сумела чисто закрыть все мишени и отыграла девять позиций, включившись в борьбу за топ-30. Впрочем, на дистанции украинка потеряла темп и в итоге финишировала 35-й.
Чалык, несмотря на еще один промах на последнем рубеже, смогла подняться на одну позицию и завершила гонку 56-й.
Двойной успех Эберг
Победу в гонке преследования одержала шведка Эльвира Эберг, оформив "золотой дубль" после триумфа в спринте. "Серебро" завоевала финка Суви Минккинен, а "бронзу" - Анна Эберг (Швеция).
Результаты женского персьюта:
- Эльвира Эберг (Швеция) - 31:38.5 (0+1+0+0+0)
- Суви Минккинен (Финляндия) +16.6 (0+1+0+0)
- Ханна Эберг (Швеция) +1:04.5 (1+0+1+0)
- ...35. Кристина Дмитренко (Украина) +3:57.6 (0+1+1+0)
- ...56. Дарья Чалык (Украина) +6:39.7 (0+3+1+1+1)
Что дальше
Биатлонный сезон продолжится пятым этапом Кубка мира в немецком Рупольдинге, который состоится 14-18 января. В программе соревнований - спринты, гонки преследования и классические эстафеты.
