ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Последняя гонка Кубка мира в Оберхофе: как украинские биатлонистки выступили в персьюте

Воскресенье 11 января 2026 16:44
UA EN RU
Последняя гонка Кубка мира в Оберхофе: как украинские биатлонистки выступили в персьюте Фото: Кристина Дмитренко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Программу четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершала женская гонка преследования.

О том, кто победил и на каких местах финишировали украинки - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Состав Украины и стартовые позиции

Участие в старте приняли 58 биатлонисток, которые отобрались по итогам спринта. В персьют квалифицировались три украинки - Кристина Дмитренко, Александра Меркушина и Дарья Чалык. Впрочем, Меркушина на старт гонки не вышла - накануне она пропускала эстафету из-за болезни.

Таким образом, Украину в гонке представляли Кристина Дмитренко (33-й стартовый номер) и Дарья Чалык, которая начинала персьют с последней позиции.

От точной стрельбы до потери темпа

К первому огневому рубежу Дмитренко подходила на 40-м месте, однако благодаря чистой и быстрой стрельбе поднялась сразу на 27-ю позицию. По показателю скорострельности украинка показала шестой результат среди всех участниц.

Чалык также безошибочно отработала первый рубеж и отыграла 12 позиций, поднявшись на 48-е место.

На второй стрельбе Дмитренко допустила один промах и после штрафного круга опустилась на 36-ю строчку. Чалык допустила сразу три промаха, из-за чего оказалась на последней, 58-й позиции.

Финиш без прорыва

Третий огневой рубеж обе украинки прошли с одним промахом: Дмитренко потеряла еще несколько позиций и шла 38-й, а Чалык - 57-й.

На заключительной стрельбе Дмитренко сумела чисто закрыть все мишени и отыграла девять позиций, включившись в борьбу за топ-30. Впрочем, на дистанции украинка потеряла темп и в итоге финишировала 35-й.

Чалык, несмотря на еще один промах на последнем рубеже, смогла подняться на одну позицию и завершила гонку 56-й.

Двойной успех Эберг

Победу в гонке преследования одержала шведка Эльвира Эберг, оформив "золотой дубль" после триумфа в спринте. "Серебро" завоевала финка Суви Минккинен, а "бронзу" - Анна Эберг (Швеция).

Результаты женского персьюта:

  1. Эльвира Эберг (Швеция) - 31:38.5 (0+1+0+0+0)
  2. Суви Минккинен (Финляндия) +16.6 (0+1+0+0)
  3. Ханна Эберг (Швеция) +1:04.5 (1+0+1+0)
  • ...35. Кристина Дмитренко (Украина) +3:57.6 (0+1+1+0)
  • ...56. Дарья Чалык (Украина) +6:39.7 (0+3+1+1+1)

Что дальше

Биатлонный сезон продолжится пятым этапом Кубка мира в немецком Рупольдинге, который состоится 14-18 января. В программе соревнований - спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

Ранее мы рассказали, как мужская сборная Украины показала худший результат сезона в эстафете.

Также читайте о камбэке и финише в топ-10 Дмитрия Пидручного в гонке преследования в Оберхофе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Кубок мира Сборная Украины
Новости
У Кадырова отказали почки, - источники
У Кадырова отказали почки, - источники
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка