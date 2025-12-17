Просто дружба? Учасниця "Холостяка" прокоментувала чутки про таємний роман Цимбалюка

Вікторія Крилас, учасниця 14 сезону шоу "Холостяк", прокоментувала чутки про таємний роман Тараса Цимбалюка з його колишньою Світланою Готочкіною.

Про це детальніше пише РБК-Україна з посиланням на коментар моделі в Threads.

Що в мережі кажуть про таємний роман "Холостяка" з колишньою

Тарас і Світлана опинилися в центрі уваги після того, як дизайнерка привітала його з днем народження. У жартівливій формі вона подякувала йому за те, що "дає спокійно ходити на побачення".

Це звернення лише підігріло теорії в мережі щодо стосунків пари. Річ у тім, що незадовго до цього їх нібито бачили разом в одному із закладів.

Уважні українці також помітили, що саме актор знімав дизайнерку на відео для її сториз. У фарах автомобіля вони побачили відображення чоловіка, який схожий на Тараса.

Водночас на кадрах зі святкування дня народження Цимбалюка юзери помітили капці та інтер'єр квартири, які раніше бачили в соцмережах дизайнерки.

В мережі підозрюють, що Цимбалюк та Готочкіна знову разом (скриншоти)

Що сказала Віка з "Холостяка"

Під одним з таких дописів учасниця шоу, з якою Тарас попрощався на другій Церемонії троянд, заступилася за нього. Вона вважає, що між колишніми може існувати просто дружба.

"Не розумію, чому Тарас та Світлана як дорослі люди не можуть залишатися в гарних стосунках, спілкуватися та бачитися як дорослі та не чужі люди?" - зазначила модель.

Як Вікторія Крилас підтримала Холостяка (скриншот)

Що відомо про стосунки Цимбалюка та Готочкіної

Вони не коментують чутки, які виникли в мережі. Як відомо, пара була разом два роки. Перші здогадки про їхній розрив з'явилися наприкінці 2024 року, коли Світлана не привітала актора з днем народження.

Навесні 2025 року Цимбалюк став героєм "Холостяка". Втім, вже після зйомок він з'явився у модному показі дизайнерки, крокуючи з нею подіумом під аплодисменти.

В жовтні, коментуючи чутки про розставання через участь в реаліті, Готочкіна закликала не вірити всьому, що пишуть. Водночас Цимбалюк розповів про причини розриву під час другого випуску шоу.

Світлана та Тарас (фото: instagram.com/got.sveta)​​​​​​​