"Оскар-2026": відоме ім'я найкращого актора

На церемонії "Оскар-2026" оголосили переможця в одній із головних акторських номінацій. Статуетку за найкращу чоловічу роль цього року отримав Майкл Б. Джордан. Актор переміг завдяки грі у фільмі "Грішники".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії світу.
Майкла Б. Джордана відзначили за виконання ролей братів-близнюків Смоука і Стека у стрічці "Грішники", яку зняв режисер Раян Куглер.
Для американського актора це перша статуетка "Оскар" у кар’єрі.
Як зазначає The New York Times, Джордан став шостим темношкірим актором, який переміг у категорії "Найкраща чоловіча роль".
До нього цю нагороду здобували Вілл Сміт, Форест Вітакер, Джеймі Фокс, Дензел Вашингтон і Сідні Пуатьє.
У категорії "Найкраща чоловіча роль" цього року були представлені:
Майкл Б. Джордан народився 9 лютого 1987 року в місті Санта-Ана, штат Каліфорнія, однак виріс у Ньюарку, що в штаті Нью-Джерсі.
Його шлях у шоу-бізнес розпочався доволі несподівано: під час звичайного візиту до лікаря разом із мамою хлопця помітив кастинг-директор і порадив спробувати себе в рекламі.
Саме так він спершу почав працювати моделлю, а згодом перейшов до акторства, отримавши ролі в таких відомих серіалах, як "Дроти" та "Всі мої діти".
Світову популярність Джордану принесла співпраця з режисером Раяном Куглером.
Разом вони випустили низку успішних проєктів, серед яких драма "Станція Фрутвейл", спортивна франшиза "Крід" та супергеройський хіт "Чорна Пантера".
Саме в останньому він запам’ятався глядачам роллю одного з найяскравіших антагоністів всесвіту Marvel - Еріка Кіллмонгера.
У 2023 році актор уперше спробував себе як режисер, знявши стрічку "Крід III". Ця робота ще більше зміцнила його позиції в Голлівуді та підтвердила, що він є не лише успішним актором, а й важливою фігурою в індустрії.
Робота над фільмом "Грішники" стала для Джордана одним із найскладніших викликів у кар’єрі.
Заради ролі йому довелося пройти серйозну фізичну та емоційну підготовку, аби переконливо втілити на екрані одразу двох різних персонажів.
Якщо нинішній успіх закріпиться, 2026 рік може стати для Майкла Б. Джордана справжнім піком його багаторічного шляху до найвищого визнання у світі кіно.
Стрічка "Грішники" стала однією з головних сенсацій цьогорічного "Оскара", адже отримала одразу 16 номінацій.
Події фільму розгортаються у 1930-х роках у місті Кларксдейл, штат Міссісіпі.
У центрі сюжету - музикант Семмі Мур, який тікає від батька-проповідника, бо мріє виступати в барі своїх двоюрідних братів-близнюків.
Смоук і Стек пройшли Першу світову війну, а після цього працювали на чиказьку мафію.
Згодом вони повертаються до рідного міста, маючи при собі чималі гроші, виграні у гангстерів.
За ці кошти брати купують лісопильню та відкривають блюз-бар для темношкірих, зібравши команду музикантів.
Однак уже в першу ніч роботи їм доводиться зіткнутися з надприродною силою.