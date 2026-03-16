"Оскар-2026": Джессі Баклі стала найкращою акторкою року

Відбулася церемонія вручення премії "Оскар-2026", під час якої Американська кіноакадемія визначила переможців у головних категоріях. У номінації "Найкраща жіноча роль" статуетку отримала Джессі Баклі за гру у фільмі "Гамнет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію 98-ї церемонії вручення премії "Оскар".

Також у цій категорії на перемогу претендували:

Роуз Бірн - "Я не залізна"

Кейт Гадсон - "Пісня любові"

Ренате Рейнсве - "Сентиментальна цінність"

Емма Стоун - "Бугонія"

Хто така Джессі Баклі

Джессі Баклі народилася у 1989 році в ірландському Кілларні, що в графстві Керрі.

Вона зростала в родині, де музика була важливою частиною життя, адже її мати працювала вокальною педагогинею.

Ще змалку майбутня акторка захоплювалася музикою, а в школі активно брала участь у театральних постановках.

У 2008 році Баклі стала однією з найяскравіших учасниць британського талант-шоу I’d Do Anything, де шукали виконавицю ролі Ненсі для оновленої версії мюзиклу "Олівер!". Тоді вона посіла друге місце.

Згодом, у 2013 році, акторка завершила навчання в Королівській академії драматичного мистецтва RADA, яка вважається однією з найпрестижніших театральних шкіл Великої Британії.

Свої перші серйозні кроки в професії Джессі зробила на сцені театру, зокрема виступала у "Глобусі".

Пізніше вона почала активно зніматися в телевізійних проєктах BBC. Серед її помітних робіт того періоду - ролі в серіалах "Війна та мир" (2016) і "Табу" (2017).

Широке визнання Баклі отримала у 2019 році після ролі Людмили Ігнатенко в мінісеріалі HBO "Чорнобиль".

Джессі Баклі (кадр з серіалу "Чорнобиль")

Вона зіграла дружину пожежника Василя Ігнатенка, який був серед перших ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Також популярність акторці принесли роботи у фільмах "Звір", "Я думаю закінчити це все" та "Мерзенні посланнячки".

Про що фільм "Гамнет"

Події стрічки розгортаються в Англії XVI століття. У центрі сюжету - Агнес Гетевей, дружина молодого Вільяма Шекспіра, роль якого виконав Пол Мескал.

Історія показує, як сім’я переживає трагічну смерть свого 11-річного сина Гамнета, який помирає від чуми.

Фільм зосереджується на темі глибокої втрати та болю.

Агнес намагається впоратися з трагедією у Стратфорді, тоді як її чоловік у Лондоні проживає цей біль по-своєму, перетворюючи його на натхнення для написання однієї зі своїх найвідоміших п’єс - "Гамлет".