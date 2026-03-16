"Оскар-2026": Джессі Баклі стала найкращою акторкою року

05:53 16.03.2026 Пн
3 хв
Статуетку в одній із головних акторських категорій цього року забрала фаворитка сезону, яка до цього вже зібрала низку престижних нагород
aimg Іванна Пашкевич
Стало відомо, хто отримав "Оскар" за "Найкращу жіночу роль" (фото: Getty Images)

Відбулася церемонія вручення премії "Оскар-2026", під час якої Американська кіноакадемія визначила переможців у головних категоріях. У номінації "Найкраща жіноча роль" статуетку отримала Джессі Баклі за гру у фільмі "Гамнет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію 98-ї церемонії вручення премії "Оскар".

Більше цікавого: "Оскар-2026": названо найкращий фільм

Також у цій категорії на перемогу претендували:

Роуз Бірн - "Я не залізна"

Кейт Гадсон - "Пісня любові"

Ренате Рейнсве - "Сентиментальна цінність"

Емма Стоун - "Бугонія"

Хто така Джессі Баклі

Джессі Баклі народилася у 1989 році в ірландському Кілларні, що в графстві Керрі.

Вона зростала в родині, де музика була важливою частиною життя, адже її мати працювала вокальною педагогинею.

Ще змалку майбутня акторка захоплювалася музикою, а в школі активно брала участь у театральних постановках.

У 2008 році Баклі стала однією з найяскравіших учасниць британського талант-шоу I’d Do Anything, де шукали виконавицю ролі Ненсі для оновленої версії мюзиклу "Олівер!". Тоді вона посіла друге місце.

Згодом, у 2013 році, акторка завершила навчання в Королівській академії драматичного мистецтва RADA, яка вважається однією з найпрестижніших театральних шкіл Великої Британії.

Свої перші серйозні кроки в професії Джессі зробила на сцені театру, зокрема виступала у "Глобусі".

Пізніше вона почала активно зніматися в телевізійних проєктах BBC. Серед її помітних робіт того періоду - ролі в серіалах "Війна та мир" (2016) і "Табу" (2017).

Широке визнання Баклі отримала у 2019 році після ролі Людмили Ігнатенко в мінісеріалі HBO "Чорнобиль".

&quot;Оскар-2026&quot;: Джессі Баклі стала найкращою акторкою рокуДжессі Баклі (кадр з серіалу "Чорнобиль")

Вона зіграла дружину пожежника Василя Ігнатенка, який був серед перших ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Також популярність акторці принесли роботи у фільмах "Звір", "Я думаю закінчити це все" та "Мерзенні посланнячки".

Про що фільм "Гамнет"

Події стрічки розгортаються в Англії XVI століття. У центрі сюжету - Агнес Гетевей, дружина молодого Вільяма Шекспіра, роль якого виконав Пол Мескал.

Історія показує, як сім’я переживає трагічну смерть свого 11-річного сина Гамнета, який помирає від чуми.

Фільм зосереджується на темі глибокої втрати та болю.

Агнес намагається впоратися з трагедією у Стратфорді, тоді як її чоловік у Лондоні проживає цей біль по-своєму, перетворюючи його на натхнення для написання однієї зі своїх найвідоміших п’єс - "Гамлет".

Вас ще може зацікавити:

Всі переможці найголовнішої кінопремії "Оскар-2026"

Антипремія "Золота малина 2026" назвала переможців

Новини
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком