"Оскар-2026": известно имя лучшего актера

Майкл Б. Джордан получил "Оскар" за лучшую мужскую роль

Майкла Б. Джордана отметили за исполнение ролей братьев-близнецов Смоука и Стека в фильме "Грешники", снятом режиссером Райаном Куглером.

Для американского актера это первая статуэтка «Оскар» в карьере.

Для американского актера Майкла Б. Джордана это первая статуэтка "Оскар" в карьере.

Как отмечает The New York Times, Джордан стал шестым темнокожим актером, который победил в категории "Лучшая мужская роль".

До него эту награду получали Уилл Смит, Форест Уитакер, Джейми Фокс, Дензел Вашингтон и Сидни Пуатье.

Кто был номинирован

В категории "Лучшая мужская роль" в этом году были представлены:

Леонардо Ди Каприо - "Одна битва за другой"

Тимоти Шаламе - "Марти Суприм. Гений комбинаций"

Майкл Б. Джордан - "Грешники"

Итан Хоук - "Голубая луна"

Вагнер Мора - "Тайный агент"

Краткая биография Майкла Б. Джордана

Майкл Б. Джордан родился 9 февраля 1987 года в городе Санта-Ана, штат Калифорния, однако вырос в Ньюарке, что в штате Нью-Джерси.

Его путь в шоу-бизнес начался довольно неожиданно: во время обычного визита к врачу вместе с мамой парня заметил кастинг-директор и посоветовал попробовать себя в рекламе.

Именно так он сначала начал работать моделью, а затем перешел к актерству, получив роли в таких известных сериалах, как "Провода" и "Все мои дети".

Мировую известность Джордану принесло сотрудничество с режиссером Райаном Куглером.

Майкл Б. Джордан (фото: instagram.com/michaelbjordan)

Вместе они выпустили ряд успешных проектов, среди которых драма "Станция Фрутвейл", спортивная франшиза "Крид" и супергеройский хит "Черная Пантера".

Именно в последнем он запомнился зрителям ролью одного из самых ярких антагонистов вселенной Marvel - Эрика Киллмонгера.

В 2023 году актер впервые попробовал себя в качестве режиссера, сняв ленту "Крид III". Эта работа еще больше укрепила его позиции в Голливуде и подтвердила, что он является не только успешным актером, но и важной фигурой в индустрии.

Работа над фильмом "Грешники" стала для Джордана одним из самых сложных вызовов в карьере.

Ради роли ему пришлось пройти серьезную физическую и эмоциональную подготовку, чтобы убедительно воплотить на экране сразу двух разных персонажей.

Майкл Б. Джордан (фото: instagram.com/michaelbjordan)

Если нынешний успех закрепится, 2026 год может стать для Майкла Б. Джордана настоящим пиком его многолетнего пути к наивысшему признанию в мире кино.

О чем фильм "Грешники"

Лента "Грешники" стала одной из главных сенсаций нынешнего "Оскара", ведь получила сразу 16 номинаций.

События фильма разворачиваются в 1930-х годах в городе Кларксдейл, штат Миссисипи.

В центре сюжета - музыкант Сэмми Мур, который убегает от отца-проповедника, потому что мечтает выступать в баре своих двоюродных братьев-близнецов.

Смоук и Стек прошли Первую мировую войну, а после этого работали на чикагскую мафию.

Впоследствии они возвращаются в родной город, имея при себе немалые деньги, выигранные у гангстеров.

За эти средства братья покупают лесопилку и открывают блюз-бар для темнокожих, собрав команду музыкантов.

Однако уже в первую ночь работы им приходится столкнуться со сверхъестественной силой.