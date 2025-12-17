"Оскар-2026": до шортлистів потрапили два фільми про війну в Україні

Американська кіноакадемія оприлюднила шортлисти 97-ї церемонії премії "Оскар" у 12 категоріях. Серед них - кілька проєктів, пов’язаних з Україною: фільми про війну, особистий досвід повномасштабного вторгнення та міжнародні копродукції за участі українських митців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт кіноакадемії .

Документальний фронт: Чернов знову в грі

Українсько-американська стрічка "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова увійшла до шортлиста в категорії "Документальний повнометражний фільм".

Це нова робота автора оскароносних "20 днів у Маріуполі", яка зосереджується на боях за крихітне село Андріївка під Бахмутом під час українського контрнаступу 2023 року.

У центрі фільму - бійці Третьої окремої штурмової бригади, їхній щоденний рух під вогнем, буквально - 2000 метрів землі, які перетворюються на лінію виживання, пам’яті та втрат.

Водночас у ще одній престижній категорії - "Міжнародний повнометражний фільм" - стрічка, висунута Україною, до шортлиста не потрапила, поступившись місцем фаворитам світової фестивальної преси.

Міжнародна номінація: фаворити Канн і європейські хіти

До короткого списку в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" увійшли:

"Сентиментальна цінність" (Норвегія) - фільм Йоакіма Трієра, володар Ґран-прі Каннського кінофестивалю. Драма про двох сестер, складні сімейні зв’язки та повернення батька-режисера, який пропонує старшій доньці головну роль у власному фільмі. Картина вже демонструється в українських кінотеатрах.

"Звук падіння" (Німеччина) - лауреат Призу журі Канн. Історія чотирьох жінок із різних епох, долі яких переплітаються навколо однієї ферми та сімейних таємниць.

Спеціальні покази в Києві стартують із 18 грудня, а широкий прокат - із 15 січня 2026 року.

"Таємний агент" (Бразилія) - найтитулованіший фільм Канн цього року. Трилер на тлі військової диктатури 1970-х про науковця, який тікає від переслідування, намагаючись урятувати себе й сина. В український прокат стрічка вийде 19 лютого 2026 року.

"Сират" (Іспанія) - спродюсований братами Альмодоварами фільм, що також отримав Приз журі Канн.

Подорож батька й сина марокканською пустелею в пошуках зниклої доньки перетворюється на сюрреалістичну одіссею серед нелегальних рейверів.

Українська анімація: особиста історія війни

Ще один український проєкт - "Я померла в Ірпені" режисерки Анастасії Фалілеєвої - потрапив до шортлиста в категорії "Анімаційний короткометражний фільм".

11-хвилинна документальна анімація розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення через особистий досвід авторки.

Стрічка поєднує анімацію, створену з вугільних малюнків, та особисті архівні матеріали.

Фільм також показали на фестивалі PragueShorts у межах міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

У цій же категорії - французька короткометражка "Сором’язливість дерев", співрежисеркою якої є українка Софія Чуйковська.

Постер до фільму "Сором’язливість дерев"

Інші українські сліди в шортлистах

Британська документальна стрічка "Камінь, папір, ножиці" з українським актором Олександром Рудинським змагається в категорії "Ігровий короткометражний фільм".

Кадр з фільму "Камінь, папір, ножиці"

Фільм "Незламний", у якому Олександр Усик зіграв українського боксера, увійшов до шортлиста в номінації "Грим і зачіски".

За даними галузевих оглядачів, стрічка може з’явитися і в основних категоріях, які оголосять пізніше.

Що далі

Окрім уже згаданих, Кіноакадемія опублікувала шортлисти ще в таких категоріях:

"Документальний короткометражний фільм", "Музика (оригінальний саундтрек)", "Оригінальна пісня", "Звук", "Візуальні ефекти" та інші.

Оголошення офіційних номінантів на "Оскар-2026" відбудеться 22 січня 2026 року.

Саме тоді стане зрозуміло, які з українських історій - фронтових, особистих чи символічних - отримають шанс на головну кінопремію світу.