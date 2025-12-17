ua en ru
Ср, 17 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Оскар-2026": до шортлистів потрапили два фільми про війну в Україні

Середа 17 грудня 2025 11:51
UA EN RU
"Оскар-2026": до шортлистів потрапили два фільми про війну в Україні Які фільми про війну в Україні потрапили до списку "Оскар-2026" (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська кіноакадемія оприлюднила шортлисти 97-ї церемонії премії "Оскар" у 12 категоріях. Серед них - кілька проєктів, пов’язаних з Україною: фільми про війну, особистий досвід повномасштабного вторгнення та міжнародні копродукції за участі українських митців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт кіноакадемії.

Документальний фронт: Чернов знову в грі

Українсько-американська стрічка "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова увійшла до шортлиста в категорії "Документальний повнометражний фільм".

Це нова робота автора оскароносних "20 днів у Маріуполі", яка зосереджується на боях за крихітне село Андріївка під Бахмутом під час українського контрнаступу 2023 року.

У центрі фільму - бійці Третьої окремої штурмової бригади, їхній щоденний рух під вогнем, буквально - 2000 метрів землі, які перетворюються на лінію виживання, пам’яті та втрат.

Водночас у ще одній престижній категорії - "Міжнародний повнометражний фільм" - стрічка, висунута Україною, до шортлиста не потрапила, поступившись місцем фаворитам світової фестивальної преси.

Міжнародна номінація: фаворити Канн і європейські хіти

До короткого списку в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" увійшли:

"Сентиментальна цінність" (Норвегія) - фільм Йоакіма Трієра, володар Ґран-прі Каннського кінофестивалю. Драма про двох сестер, складні сімейні зв’язки та повернення батька-режисера, який пропонує старшій доньці головну роль у власному фільмі. Картина вже демонструється в українських кінотеатрах.

"Звук падіння" (Німеччина) - лауреат Призу журі Канн. Історія чотирьох жінок із різних епох, долі яких переплітаються навколо однієї ферми та сімейних таємниць.

Спеціальні покази в Києві стартують із 18 грудня, а широкий прокат - із 15 січня 2026 року.

"Таємний агент" (Бразилія) - найтитулованіший фільм Канн цього року. Трилер на тлі військової диктатури 1970-х про науковця, який тікає від переслідування, намагаючись урятувати себе й сина. В український прокат стрічка вийде 19 лютого 2026 року.

"Сират" (Іспанія) - спродюсований братами Альмодоварами фільм, що також отримав Приз журі Канн.

Подорож батька й сина марокканською пустелею в пошуках зниклої доньки перетворюється на сюрреалістичну одіссею серед нелегальних рейверів.

Українська анімація: особиста історія війни

Ще один український проєкт - "Я померла в Ірпені" режисерки Анастасії Фалілеєвої - потрапив до шортлиста в категорії "Анімаційний короткометражний фільм".

11-хвилинна документальна анімація розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення через особистий досвід авторки.

Стрічка поєднує анімацію, створену з вугільних малюнків, та особисті архівні матеріали.

Фільм також показали на фестивалі PragueShorts у межах міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

У цій же категорії - французька короткометражка "Сором’язливість дерев", співрежисеркою якої є українка Софія Чуйковська.

&quot;Оскар-2026&quot;: до шортлистів потрапили два фільми про війну в УкраїніПостер до фільму "Сором’язливість дерев"

Інші українські сліди в шортлистах

Британська документальна стрічка "Камінь, папір, ножиці" з українським актором Олександром Рудинським змагається в категорії "Ігровий короткометражний фільм".

&quot;Оскар-2026&quot;: до шортлистів потрапили два фільми про війну в УкраїніКадр з фільму "Камінь, папір, ножиці"

Фільм "Незламний", у якому Олександр Усик зіграв українського боксера, увійшов до шортлиста в номінації "Грим і зачіски".

За даними галузевих оглядачів, стрічка може з’явитися і в основних категоріях, які оголосять пізніше.

Що далі

Окрім уже згаданих, Кіноакадемія опублікувала шортлисти ще в таких категоріях:

"Документальний короткометражний фільм", "Музика (оригінальний саундтрек)", "Оригінальна пісня", "Звук", "Візуальні ефекти" та інші.

Оголошення офіційних номінантів на "Оскар-2026" відбудеться 22 січня 2026 року.

Саме тоді стане зрозуміло, які з українських історій - фронтових, особистих чи символічних - отримають шанс на головну кінопремію світу.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Оскар Війна в Україні Актори Фільми
Новини
Адміністрація Трампа тисне на ЄС, щоб блок відмовився використовувати активи РФ, - Politico
Адміністрація Трампа тисне на ЄС, щоб блок відмовився використовувати активи РФ, - Politico
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі