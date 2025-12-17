ua en ru
"Оскар-2026": в шорт-листы попали два фильма о войне в Украине

Среда 17 декабря 2025 11:51
"Оскар-2026": в шорт-листы попали два фильма о войне в Украине Какие фильмы о войне в Украине попали в список "Оскар-2026" (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская киноакадемия обнародовала шортлисты 97-й церемонии премии "Оскар" в 12 категориях. Среди них - несколько проектов, связанных с Украиной: фильмы о войне, личный опыт полномасштабного вторжения и международные копродукции с участием украинских деятелей искусства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт киноакадемии.

Документальный фронт: Чернов снова в игре

Украинско-американская лента "2000 метрів до Андріївки" режиссера Мстислава Чернова вошла в шортлист в категории "Документальный полнометражный фильм".

Это новая работа автора оскароносных "20 дней в Мариуполе", которая сосредотачивается на боях за крошечное село Андреевка под Бахмутом во время украинского контрнаступления 2023 года.

В центре фильма - бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады, их ежедневное движение под огнем, буквально - 2000 метров земли, которые превращаются в линию выживания, памяти и потерь.

В то же время в еще одной престижной категории - "Международный полнометражный фильм" - лента, выдвинутая Украиной, в шортлист не попала, уступив место фаворитам мировой фестивальной прессы.

Международная номинация: фавориты Канн и европейские хиты

В короткий список в категории "Международный полнометражный фильм" вошли:

"Сентиментальная ценность" (Норвегия) - фильм Йоакима Триера, обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля. Драма о двух сестрах, сложных семейных связях и возвращении отца-режиссера, который предлагает старшей дочери главную роль в собственном фильме. Картина уже демонстрируется в украинских кинотеатрах.

"Звук падения" (Германия) - лауреат Приза жюри Канн. История четырех женщин из разных эпох, судьбы которых переплетаются вокруг одной фермы и семейных тайн.

Специальные показы в Киеве стартуют с 18 декабря, а широкий прокат - с 15 января 2026 года.

"Тайный агент" (Бразилия) - самый титулованный фильм Канн этого года. Триллер на фоне военной диктатуры 1970-х об ученом, который убегает от преследования, пытаясь спасти себя и сына. В украинский прокат лента выйдет 19 февраля 2026 года.

"Сират" (Испания) - спродюсированный братьями Альмодоварами фильм, который также получил Приз жюри Канн.

Путешествие отца и сына по марокканской пустыне в поисках пропавшей дочери превращается в сюрреалистическую одиссею среди нелегальных рейверов.

Украинская анимация: личная история войны

Еще один украинский проект - "Я умерла в Ирпене" режиссера Анастасии Фалилеевой - попал в шортлист в категории "Анимационный короткометражный фильм".

11-минутная документальная анимация рассказывает о первых днях полномасштабного вторжения через личный опыт автора.

Лента сочетает анимацию, созданную из угольных рисунков, и личные архивные материалы.

Фильм также показали на фестивале PragueShorts в рамках международного кинофестиваля в Карловых Варах.

В этой же категории - французская короткометражка "Застенчивость деревьев", сорежиссером которой является украинка София Чуйковская.

&quot;Оскар-2026&quot;: в шорт-листы попали два фильма о войне в УкраинеПостер к фильму "Застенчивость деревьев"

Другие украинские следы в шортлистах

Британская документальная лента "Камень, бумага, ножницы" с украинским актером Александром Рудинским соревнуется в категории "Игровой короткометражный фильм".

&quot;Оскар-2026&quot;: в шорт-листы попали два фильма о войне в УкраинеКадр из фильма "Камень, бумага, ножницы"

Фильм "Несокрушимый", в котором Александр Усик сыграл украинского боксера, вошел в шортлист в номинации "Грим и прически".

По данным отраслевых обозревателей, лента может появиться и в основных категориях, которые объявят позже.

Что дальше

Кроме уже упомянутых, Киноакадемия опубликовала шортлисты еще в таких категориях:

"Документальный короткометражный фильм", "Музыка (оригинальный саундтрек)", "Оригинальная песня", "Звук", "Визуальные эффекты" и другие.

Объявление официальных номинантов на "Оскар-2026" состоится 22 января 2026 года.

Именно тогда станет понятно, какие из украинских историй - фронтовых, личных или символических - получат шанс на главную кинопремию мира.

Оскар Война в Украине Актеры Фильмы
