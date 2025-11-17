ua en ru
Том Круз отримав почесний "Оскар" на церемонії Governors Awards 2025 (фото)

Понеділок 17 листопада 2025 15:17
Том Круз (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Легендарний актор Том Круз став одним із головних лауреатів церемонії Governors Awards 2025, яка відбулася 16 листопада у Лос-Анджелесі. 63-річному зірці було вручено Почесну премію "Оскар" за визначний внесок у кіномистецтво.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт церемонії.

Промова, яка зворушила залу

Нагороду Крузу вручив Алехандро Г. Іньярріту - режисер його нового фільму, який вийде у жовтні 2026 року.

Вийшовши на сцену, актор подякував усім, хто присвятив життя кіно, і наголосив на його об’єднувальній силі.

“Кіно подорожує світом. Воно допомагає мені цінувати й поважати наші відмінності. І водночас показує нашу спільну людяність. Ми сміємося разом, відчуваємо разом, сподіваємося разом - і саме в цьому сила цього виду мистецтва”, - сказав Круз під час промови.

Зірка "Місії нездійсненної" також згадав, як у дитинстві народилася його любов до кіно.

"Я був маленькою дитиною у темному залі, коли промінь світла розрізав повітря й вибухнув на екрані. Тоді світ став більшим, ніж я міг собі уявити. Це запалило в мені жагу до пригод і бажання розповідати історії", - згадав актор зі сцени.

Том Круз (фото: Getty Images)

Під час церемонії Том Круз, який з цієї нагоди обрав класичний чорний смокінг, поділив сцену з іншими лауреатами - Доллі Партон, Деббі Аллен і Вінн Томас.

Президент Академії Джанет Янґ раніше висловила захоплення актором і його впливом на індустрію.

"Неймовірна відданість Круза нашій спільноті кінематографістів, театральному досвіду та спільноті каскадерів надихнула нас усіх", - наголосила Янґ у заяві Академії.

Напередодні вручення премії актор показав свою невимушеність і гарний настрій.

Під час передцеремонійного заходу він танцював бугі разом із хореографкою Деббі Аллен, також номінованою на почесний "Оскар".

"Це було неймовірно весело - Том просто світився енергією", - написав у своєму Instagram продюсер і діджей D-Nice, який опублікував відео танців зірок.

Спадщина Круза у Голлівуді

Протягом кар’єри Том Круз чотири рази номінувався на премію "Оскар" - за ролі у фільмах "Народжений четвертого липня", "Джеррі Магуайр", "Магнолія" і як продюсер стрічки "Найкращий стрілець: Маверік".

Його франшиза "Місія нездійсненна", яка триває вже понад 30 років, стала символом самовідданості актору - він виконував більшість трюків самостійно, від польоту на літаку до стрибків зі скелі на мотоциклі.

"Моя робота - не просто професія. Це частина мене", - підкреслив Круз у своїй промові, пояснюючи, чому продовжує ризикувати заради улюбленої справи.

Том Круз (фото: Getty Images)

У 2023 році Стівен Спілберг назвав Круза "людиною, яка врятувала Голлівуд", після того як "Найкращий стрілець: Маверік" став найкасовішим фільмом року.

"Ти врятував Голлівуд і, можливо, весь кінотеатральний прокат", - звернувся тоді до Круза режисер під час обіду номінантів на "Оскар", що стало мемом у мережі.

До слова, сама 98-ма церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року, а проведе її знову Конан О’Браєн.

Попереднє голосування розпочнеться у грудні, а номінантів оголосять 22 січня 2026 року.

