"Оскар-2026": названо найкращий фільм

На 98-й церемонії премії "Оскар" стало відомо, яка стрічка цього року отримала головну нагороду Американської кіноакадемії.

Який фільм отримав "Оскар"

У 2026 році за головну статуетку вечора змагалися десять стрічок.

Перемогу в підсумку здобув фільм "Одна битва за іншою", який став одним із головних фаворитів цьогорічного нагородного сезону.

Стрічку зняв Пол Томас Андерсон. Для режисера ця перемога стала особливо знаковою, адже саме цей фільм приніс йому перші кар’єрні перемоги на "Оскарі".

Окрім "Однієї битви за іншою", у категорії "Найкращий фільм" також були представлені ще дев’ять робіт:

"Марті Супрім. Геній комбінацій"

"Таємний агент"

"Сентиментальна цінність"

"Потяг у снах"

"Грішники"

"F1: Фільм"

"Гамнет"

"Буґонія"

"Франкенштайн".

Про що фільм "Одна битва за іншою"

Картина є вільною адаптацією роману Томаса Пінчона Vineland.

У центрі сюжету - колишній революціонер, який живе під новим ім’ям разом із донькою, але змушений знову повернутися до небезпечної боротьби.

У фільмі зіграли Леонардо Ді Капріо, Шон Пенн, Бенісіо дель Торо, Теяна Тейлор, Реджина Голл і Чейз Інфініті.

Саме акторський склад також став однією з причин великої уваги до стрічки протягом усього сезону премій.

На "Оскарі-2026" "Одна битва за іншою" не обмежилася лише головною нагородою.

Стрічка загалом здобула шість статуеток, зокрема за найкращу режисуру, адаптований сценарій, чоловічу роль другого плану, монтаж і кастинг.