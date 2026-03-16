"Оскар-2026": назван лучший фильм

На 98-й церемонии вручения премии "Оскар" стало известно, какой фильм в этом году получил главную награду Американской киноакадемии.

Какой фильм получил "Оскар"

В 2026 году за главную статуэтку вечера соревновались десять лент.

Победу в итоге одержал фильм "Одна битва за другой", который стал одним из главных фаворитов нынешнего наградного сезона.

Ленту снял Пол Томас Андерсон. Для режиссера эта победа стала особенно знаковой, ведь именно этот фильм принес ему первые карьерные победы на "Оскаре".

Кроме "Одной битвы за другой", в категории "Лучший фильм" также были представлены еще девять работ:

"Марти Суприм. Гений комбинаций"

"Тайный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Поезд во сне"

"Грешники"

"F1: Фильм"

"Гамнет"

"Бугония"

"Франкенштайн".

О чем фильм "Одна битва за другой"

Картина является вольной адаптацией романа Томаса Пинчона Vineland.

В центре сюжета - бывший революционер, который живет под новым именем вместе с дочерью, но вынужден снова вернуться к опасной борьбе.

В фильме сыграли Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Бенисио дель Торо, Теяна Тейлор, Реджина Холл и Чейз Инфинити.

Именно актерский состав также стал одной из причин большого внимания к ленте на протяжении всего сезона премий.

На "Оскаре-2026" "Одна битва за другой" не ограничилась только главной наградой.

Лента в целом получила шесть статуэток, в том числе за лучшую режиссуру, адаптированный сценарий, мужскую роль второго плана, монтаж и кастинг.