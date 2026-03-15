"Оскар-2026": головні номінанти та де дивитися в Україні

Головні номінанти на "Оскар-2026"

Найкращий актор:

Леонардо Дікапріо – "Одна битва за іншою"

Ітан Гоук – "Блакитний місяць"

Тімоті Шаламе – "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Майкл Б. Джордан – "Грішники"

Вагнер Моура – "Таємний агент"

Найкращий фільм:

"Буґонія"

"F1: Фільм"

"Гамнет"

"Марті Супрім. Геній комбінацій"

"Одна битва за іншою"

"Франкенштейн"

"Таємний агент"

"Сентиментальна цінність"

"Грішники"

"Потяг у снах"

Найкраща акторка:

Емма Стоун - "Буґонія"

Джессі Баклі -"Гамнет"

Роуз Бірн - "Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила"

Кейт Гадсон - "Пісня любові"

Ренате Рейнсве - "Сентиментальна цінність"

Найкраща акторка другого плану:

Ель Фаннінг - "Сентиментальна цінність"

Інга Ібсдоттер Ліллеас - "Сентиментальна цінність"

Емі Медіган - "Зброя"

Вунмі Мосаку -"Грішники"

Теяна Тейлор - "Одна битва за іншою"

Найкращий актор другого плану:

Бенісіо дель Торо - "Одна битва за іншою"

Джейкоб Елорді - "Франкенштейн"

Делрой Ліндо - "Грішники"

Шон Пенн - "Одна битва за іншою"

Стеллан Скарсгард - "Сентиментальна цінність"

Найкраща режисура:

Пол Томас Андерсон - "Одна битва за іншою"

Раян Куглер - "Грішники"

Джош Сафді - "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Йоахім Трієр - "Сентиментальна цінність"

Хлої Чжао - "Гамнет"

Найкращий міжнародний повнометражний фільм:

"Це був просто нещасний випадок"

"Сентиментальна цінність"

"Сират"

"Таємний агент"

"Голос Хінд Раджаб"

Деякі номінації викликали обурення серед українців. Наприклад, у категорію "Найкращий документальний фільм" потрапила стрічка "Містер Ніхто проти Путіна", яка розповідає про вчителя з Челябінської області, що спостерігає за впливом пропаганди та мілітарізації на місцеву школу.

У номінації "Найкращий анімаційний короткометражний фільм" опинилася стрічка "Три сестри" російського режисера Костянтина Бронзіта, який у 2016 році отримував нагороду від президента РФ.

Також нагороджуватимуть за сценарій, візуальний та музичний супровід фільму.

Хто вручатиме нагороди

Місія вручити заповітну статуетку випала відомим номінантам та переможцям премії. Серед таких - Хав'єр Бардем, Демі Мур, Мая Рудольф, Кріс Еванс, Кумаїл Нанджіані, Ніколь Кідман, Педро Паскаль та інші.

Ведучим церемонії нагородження стане Конан О'Браєн. А от в Україні подію коментуватиме відомий актор Олексій Гнатковський.

Де дивитися "Оскар-2026" в Україні

Церемонію можна подивитися наживо на телеканалі "Суспільне Культура" або онлайн на сайті.

Розклад за київським часом:

23:00 - початок передшоу

00:30 - трансляція червоної доріжки

01:00 - початок церемонії нагородження

