"Оскар-2026": главные номинанты и где смотреть в Украине

Главные номинанты на "Оскар-2026"

Лучший актер:

Леонардо ДиКаприо - "Одна битва за другой"

Итан Хоук - "Голубая луна"

Тимоти Шаламе - "Марти Суприм. Гений комбинаций"

Майкл Б. Джордан - "Грешники"

Вагнер Моура - "Тайный агент"

Лучший фильм:

"Бугония"

"F1: Фильм"

"Гамнет"

"Марти Суприм. Гений комбинаций"

"Одна битва за другой"

"Франкенштейн"

"Тайный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

"Поезд во сне"

Лучшая актриса:

Эмма Стоун - "Бугония"

Джесси Бакли - "Гамнет"

Роуз Бирн - "Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила"

Кейт Хадсон - "Песня любви"

Ренате Рейнсве - "Сентиментальная ценность"

Лучшая актриса второго плана:

Эль Фаннинг - "Сентиментальная ценность"

Инга Ибсдоттер Лиллеас - "Сентиментальная ценность"

Эми Мэдиган - "Оружие"

Вунми Мосаку - "Грешники"

Теяна Тейлор - "Одна битва за другой"

Лучший актер второго плана:

Бенисио дель Торо - "Одна битва за другой"

Джейкоб Элорди - "Франкенштейн"

Делрой Линдо - "Грешники"

Шон Пенн - "Одна битва за другой"

Стеллан Скарсгард - "Сентиментальная ценность"

Лучшая режиссура:

Пол Томас Андерсон - "Одна битва за другой"

Райан Куглер - "Грешники"

Джош Сафди - "Марти Суприм. Гений комбинаций"

Йоахим Триер - "Сентиментальная ценность"

Хлои Чжао - "Гамнет"

Лучший международный полнометражный фильм:

"Это был просто несчастный случай"

"Сентиментальная ценность"

"Сират"

"Тайный агент"

"Голос Хинд Раджаб"

Некоторые номинации вызвали возмущение среди украинцев. Например, в категорию "Лучший документальный фильм" попала лента "Мистер Никто против Путина", которая рассказывает об учителе из Челябинской области, наблюдающем за влиянием пропаганды и милитаризации на местную школу.

В номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" оказалась лента "Три сестры" российского режиссера Константина Бронзита, который в 2016 году получал награду от президента РФ.

Также будут награждать за сценарий, визуальное и музыкальное сопровождение фильма.

Кто будет вручать награды

Миссия вручить заветную статуэтку выпала известным номинантам и победителям премии. Среди таких - Хавьер Бардем, Деми Мур, Майя Рудольф, Крис Эванс, Кумаил Нанджиани, Николь Кидман, Педро Паскаль и другие.

Ведущим церемонии награждения станет Конан О'Брайен. А вот в Украине событие будет комментировать известный актер Алексей Гнатковский.

Где смотреть "Оскар-2026" в Украине

Церемонию можно посмотреть вживую на телеканале "Суспільне Культура" или онлайн на сайте.

Расписание по киевскому времени:

23:00 - начало предшоу

00:30 - трансляция красной дорожки

01:00 - начало церемонии награждения

Напомним, Олесандр Рудинский эмоционально высказался об отсутствии украинских фильмов на "Оскаре-2026".