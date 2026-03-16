"Оскар-2026": Джесси Бакли стала лучшей актрисой года

05:53 16.03.2026 Пн
Статуэтку в одной из главных актерских категорий этого года забрала фаворитка сезона, которая до этого уже собрала ряд престижных наград
aimg Иванна Пашкевич
"Оскар-2026": Джесси Бакли стала лучшей актрисой года

Состоялась церемония вручения премии "Оскар-2026", во время которой Американская киноакадемия определила победителей в главных категориях. В номинации "Лучшая женская роль" статуэтку получила Джесси Бакли за игру в фильме "Гамнет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию 98-й церемонии вручения премии "Оскар".

Также в этой категории на победу претендовали:

Роуз Бирн - "Я не железная"

Кейт Хадсон - "Песня любви"

Ренате Рейнсве - "Сентиментальная ценность"

Эмма Стоун - "Бугония"

Кто такая Джесси Бакли

Джесси Бакли родилась в 1989 году в ирландском Килларне, что в графстве Керри.

Она росла в семье, где музыка была важной частью жизни, ведь ее мать работала вокальным педагогом.

Еще с детства будущая актриса увлекалась музыкой, а в школе активно участвовала в театральных постановках.

В 2008 году Бакли стала одной из самых ярких участниц британского талант-шоу I'd Do Anything, где искали исполнительницу роли Нэнси для обновленной версии мюзикла "Оливер!". Тогда она заняла второе место.

Впоследствии, в 2013 году, актриса завершила обучение в Королевской академии драматического искусства RADA, которая считается одной из самых престижных театральных школ Великобритании.

Свои первые серьезные шаги в профессии Джесси сделала на сцене театра, в частности выступала в "Глобусе".

Позже она начала активно сниматься в телевизионных проектах BBC. Среди ее заметных работ того периода - роли в сериалах "Война и мир" (2016) и "Табу" (2017).

Широкое признание Бакли получила в 2019 году после роли Людмилы Игнатенко в мини-сериале HBO "Чернобыль".

&quot;Оскар-2026&quot;: Джесси Бакли стала лучшей актрисой годаДжесси Бакли (кадр из сериала "Чернобыль")

Она сыграла жену пожарного Василия Игнатенко, который был среди первых ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Также известность актрисе принесли работы в фильмах "Зверь", "Я думаю закончить это все" и "Мерзкие послания".

О чем фильм "Гамнет"

События ленты разворачиваются в Англии XVI века. В центре сюжета - Агнес Хэтэуэй, жена молодого Уильяма Шекспира, роль которого исполнил Пол Мескал.

История показывает, как семья переживает трагическую смерть своего 11-летнего сына Гамнета, который умирает от чумы.

Фильм сосредотачивается на теме глубокой утраты и боли.

Агнес пытается справиться с трагедией в Стратфорде, тогда как ее муж в Лондоне проживает эту боль по-своему, превращая ее в вдохновение для написания одной из своих самых известных пьес - "Гамлет".

Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
