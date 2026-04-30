Осадча заперечила слова Огнєвіч про гроші та красу: "Змивати макіяж - безкоштовно"

Катерина Осадча відреагувала на заяву Злати Огнєвіч про необхідність фінансових витрат для догляду за собою. Зірка поділилася простими порадами, які не потребують вкладень. Втім, цей підхід оцінили не всі.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram ведучої.

Якими були слова Огнєвіч про догляд за собою

Ведуча вирішила прокоментувати обговорення, які виникли на тлі нового інтерв'ю Огнєвіч з Євою Коршик. Там у неї спитали, як їй вдається мати неймовірний красивий вигляд.

Співачка пояснила, що для догляду за собою у неї є гроші. Вона також додала, що потрібні дисципліна, харчування, тренування, сон та косметолог.

"В нас просто є гроші за собою доглядати. Саме образ життя, яким я живу, а це дуже чітка дисципліна, бо без неї абсолютно нічого не буде. Це харчування, тренування, косметолог не раз на пів року. Це постійні процедури, які я відвідую, там і мезотерапію, спорт і дуже якісна доглядова косметика", - сказала вона.

Що сказала Осадча про гроші та красу

Набільше мережу розбурхали саме слова про фінанси, зокрема на це критично відреагувала на Тіна Кароль. Тепер висловилася і Осадча, яка наголосила, що базовий догляд за собою не обов'язково пов'язаний із витратами.

Вона перерахувала кілька правил, які допоможуть зберігати молодий вигляд - це відмова від шкідливих звичок, повноцінний сон, фізична активність і регулярний контроль стану здоров'я.

"Щоб тривалий час залишатися молодою, потрібно: не палити, не пити алкоголь - безкоштовно. Вчасно лягати спати - безкоштовно. Не смажити обличчя на сонці - безкоштовно", - сказала Осадча.



Вона також звернула увагу на важливість турботи про вагу та догляду за шкірою.

"Стежити за вагою - безкоштовно. Займатися спортом - майже безкоштовно і безкоштовно, якщо ви це робите не в спортзалі. Просто вийти і побігти. Змивати макіяж перед сном - теж безкоштовно", - додала вона.

На думку Очадчої, тисячі доларів не потрібні, щоб зберігати молодість. У приклад вона навела кількох відомих жінок.

"Чи потрібні сотні тисяч доларів, щоб зберігати молодість? Ось у цих пані також напевно було багато грошей, але щось не дуже красиво, правда?" - підкреслила вона.

Реакція мережі

Думки користувачі у цьому питанні розділилися. Хтось підтримав Осадчу, а хтось розкритикував її підхід. Висловилася і Кароль, яка вважає, що "гроші не роблять людину красивою", а "стан фігури та шкіри - це звички та стиль життя".

"Катя, рубрика потрібна! Будемо дискутувати інтелігентно", - прокоментувала відео ведучої вона.

