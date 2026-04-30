Осадчая опровергла слова Огневич о деньгах и красоте: "Смывать макияж - бесплатно"

17:08 30.04.2026 Чт
4 мин
Телеведущая объяснила, как сохранять молодость без затрат, но нарвалась на критику
aimg Сюзанна Аль Мариди
Осадчая опровергла слова Огневич о деньгах и красоте: "Смывать макияж - бесплатно" Огневич и Осадчая (коллаж: РБК-Украина)

Катерина Осадчая отреагировала на заявление Златы Огневич о необходимости финансовых затрат для ухода за собой. Звезда поделилась простыми советами, которые не требуют вложений. Впрочем, этот подход оценили не все.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram ведущей.

Какими были слова Огневич об уходе за собой

Ведущая решила прокомментировать обсуждения, которые возникли на фоне нового интервью Огневич с Евой Коршик. Там у нее спросили, как ей удается выглядеть невероятно красивой.

Певица объяснила, что для ухода за собой у нее есть деньги. Она также добавила, что нужны дисциплина, питание, тренировки, сон и косметолог.

"У нас просто есть деньги за собой ухаживать. Именно образ жизни, которым я живу, а это очень четкая дисциплина, потому что без нее абсолютно ничего не будет. Это питание, тренировки, косметолог не раз в полгода. Это постоянные процедуры, которые я посещаю, там мезотерапию, спорт и очень качественная уходовая косметика" - сказала вона.

@chebakova_ivory В догляді за собою найважливіше це дозованість та систематичність! Одна процедура в косметолога раз в пів року, не дасть того результату який можна було б отримати при систематичному догляді. #златаогнєвіч #доглядзаобличчям #апаратнакосметологія оригінальний аудіозапис - chebakova_ivory

Что сказала Осадчая о деньгах и красоте

Больше всего сеть взбудоражили именно слова о финансах, в частности на это критически отреагировала на Тина Кароль. Теперь высказалась и Осадчая, которая отметила, что базовый уход за собой не обязательно связан с затратами.

Она перечислила несколько правил, которые помогут сохранять молодой вид - это отказ от вредных привычек, полноценный сон, физическая активность и регулярный контроль состояния здоровья.

"Чтобы длительное время оставаться молодой, нужно: не курить, не пить алкоголь - бесплатно. Вовремя ложиться спать - бесплатно. Не жарить лицо на солнце - бесплатно", - сказала Осадчая.


Она также обратила внимание на важность заботы о весе и ухода за кожей.

"Следить за весом - бесплатно. Заниматься спортом - почти бесплатно и бесплатно, если вы это делаете не в спортзале. Просто выйти и побежать. Смывать макияж перед сном - тоже бесплатно", - добавила она.

По мнению Очадчей, тысячи долларов не нужны, чтобы сохранять молодость. В пример она привела нескольких известных женщин.

"Нужны ли сотни тысяч долларов, чтобы сохранять молодость? Вот у этих дам также наверняка было много денег, но что-то не очень красиво, правда?" - подчеркнула она.

Осадчая опровергла слова Огневич о деньгах и красоте: &quot;Смывать макияж - бесплатно&quot; Осадчая о тратах на красоту (скриншот)

Реакция сети

Мнения пользователи в этом вопросе разделились. Кто-то поддержал Осадчую, а кто-то раскритиковал ее подход. Высказалась и Кароль, которая считает, что "деньги не делают человека красивым", а "состояние фигуры и кожи - это привычки и стиль жизни".

"Катя, рубрика нужна! Будем дискутировать интеллигентно", - прокомментировала видео ведущей она.

Осадчая опровергла слова Огневич о деньгах и красоте: &quot;Смывать макияж - бесплатно&quot; Кароль поддержала Осадчую (скриншот)

Что пишут украинцы:

  • "Таки надо деньги как ни крути! Это даже не обсуждается. Стоматолог, косметолог, парикмахер, мастер маникюра и педикюра, массажист. Все эти люди работают не бесплатно. В данном случае Злата высказалась максимально искренне".
  • "Бесплатно в этом мире только языком болтать".
  • "Я согласна со Златой! В словах Кати есть доля правды, но настолько мизерная эта доля..."
  • "Посмотрела бы я на вас без ваших денег, делая все перечисленное бесплатно. Даже на макияж также нужны деньги и немаленькие".
  • "Смывать макияж перед сном - бесплатно? Можно рилс тогда, как это делать, аж интересно".
  • "Классная рубрика. Базовый минимум - бесплатный, а для роскошного максимума, как говорила Злата, уже надо деньги".
  • "Бесплатная красота только в молодости. Все остальное - деньги. Потому что вместо ботокса святую воду не уколешь".

Новости
