Осадчая опровергла слова Огневич о деньгах и красоте: "Смывать макияж - бесплатно"

Катерина Осадчая отреагировала на заявление Златы Огневич о необходимости финансовых затрат для ухода за собой. Звезда поделилась простыми советами, которые не требуют вложений. Впрочем, этот подход оценили не все.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram ведущей.

Какими были слова Огневич об уходе за собой

Ведущая решила прокомментировать обсуждения, которые возникли на фоне нового интервью Огневич с Евой Коршик. Там у нее спросили, как ей удается выглядеть невероятно красивой.

Певица объяснила, что для ухода за собой у нее есть деньги. Она также добавила, что нужны дисциплина, питание, тренировки, сон и косметолог.

"У нас просто есть деньги за собой ухаживать. Именно образ жизни, которым я живу, а это очень четкая дисциплина, потому что без нее абсолютно ничего не будет. Это питание, тренировки, косметолог не раз в полгода. Это постоянные процедуры, которые я посещаю, там мезотерапию, спорт и очень качественная уходовая косметика" - сказала вона.

Что сказала Осадчая о деньгах и красоте

Больше всего сеть взбудоражили именно слова о финансах, в частности на это критически отреагировала на Тина Кароль. Теперь высказалась и Осадчая, которая отметила, что базовый уход за собой не обязательно связан с затратами.

Она перечислила несколько правил, которые помогут сохранять молодой вид - это отказ от вредных привычек, полноценный сон, физическая активность и регулярный контроль состояния здоровья.

"Чтобы длительное время оставаться молодой, нужно: не курить, не пить алкоголь - бесплатно. Вовремя ложиться спать - бесплатно. Не жарить лицо на солнце - бесплатно", - сказала Осадчая.



Она также обратила внимание на важность заботы о весе и ухода за кожей.

"Следить за весом - бесплатно. Заниматься спортом - почти бесплатно и бесплатно, если вы это делаете не в спортзале. Просто выйти и побежать. Смывать макияж перед сном - тоже бесплатно", - добавила она.

По мнению Очадчей, тысячи долларов не нужны, чтобы сохранять молодость. В пример она привела нескольких известных женщин.

"Нужны ли сотни тысяч долларов, чтобы сохранять молодость? Вот у этих дам также наверняка было много денег, но что-то не очень красиво, правда?" - подчеркнула она.

Осадчая о тратах на красоту (скриншот)

Реакция сети

Мнения пользователи в этом вопросе разделились. Кто-то поддержал Осадчую, а кто-то раскритиковал ее подход. Высказалась и Кароль, которая считает, что "деньги не делают человека красивым", а "состояние фигуры и кожи - это привычки и стиль жизни".

"Катя, рубрика нужна! Будем дискутировать интеллигентно", - прокомментировала видео ведущей она.

Кароль поддержала Осадчую (скриншот)

Что пишут украинцы: