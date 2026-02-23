Оновлений рейтинг WTA: на якому місці Світоліна після прориву в Дубаї

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій світовий рейтинг за підсумками ігрового тижня. Перша вітчизняна ракетка Еліна Світоліна зміцнила свої позиції в топ-десятці, тоді як в інших представниць України спостерігається різна динаміка.
Лідерка українського тенісу розпочала свій 222-й тиждень у топ-10 світового рейтингу.
Попри успішний виступ на турнірі серії WTA 1000 у Дубаї, де українка дійшла до фіналу, вона залишилася на 9-й позиції. Проте тепер Еліна впритул наблизилася до 7-8 місць, скоротивши дистанцію до Жасмін Паоліні та Мірри Андрєєвої.
Саме в цій частині топ-10 відбулася єдина ротація: італійка Паоліні випередила "нейтральну" Андрєєву, оскільки остання не змогла захистити минулорічний титул в ОАЕ. Лідером рейтингу залишається Аріна Соболенко.
Топ-10 світового рейтингу:
Найяскравіший прогрес тижня серед українок продемонструвала Дарія Снігур. Завдяки тріумфу на турнірі WTA 125 в португальському Оейраші, вона піднялася одразу на 18 сходинок і тепер посідає 115-те місце.
Олександра Олійникова без ігрової практики за минулий тиждень закріпилась на 71-й позиції. Юлія Стародубцева зберегла за собою 101-шу сходинку.
Для інших представниць України тиждень видався менш вдалим.
Марта Костюк через травму ноги, отриману ще в Австралії, втратила кілька позицій і тепер іде 28-ю.
Даяна Ястремська після невдачі в Дубаї опустилася на межу вильоту з топ-50 – 49-те місце.
Найбільше падіння зафіксовано в Ангеліни Калініної. Вона вперше з літа 2017 року залишила топ-200, опустившись на 202-й рядок.
Топ-10 українок у рейтингу WTA:
У парній класифікації статус першої ракетки України впевнено утримує Людмила Кіченок, яка займає 29-те місце. Її сестра Надія залишилася на 66-й сходинці, а Марта Костюк у парному тандемі трохи втратила, опустившись на 160-те місце.
