Оновлений рейтинг WTA: на якому місці Світоліна після прориву в Дубаї

Світоліна та зміни у топ-10

Лідерка українського тенісу розпочала свій 222-й тиждень у топ-10 світового рейтингу.

Попри успішний виступ на турнірі серії WTA 1000 у Дубаї, де українка дійшла до фіналу, вона залишилася на 9-й позиції. Проте тепер Еліна впритул наблизилася до 7-8 місць, скоротивши дистанцію до Жасмін Паоліні та Мірри Андрєєвої.

Саме в цій частині топ-10 відбулася єдина ротація: італійка Паоліні випередила "нейтральну" Андрєєву, оскільки остання не змогла захистити минулорічний титул в ОАЕ. Лідером рейтингу залишається Аріна Соболенко.

Топ-10 світового рейтингу:

(1). Аріна Соболенко (2). Іга Свьонтек (Польща) (3). Єлена Рибакіна (Казахстан) (4). Коко Гофф (США) (5). Джессіка Пегула (США) (6). Аманда Анісімова (США) (8). Жасмін Паоліні (Італія) (7). Мірра Андрєєва (9). Еліна Світоліна (Україна) (10). Вікторія Мбоко (Канада)

Стрибок Снігур після тріумфу в Португалії

Найяскравіший прогрес тижня серед українок продемонструвала Дарія Снігур. Завдяки тріумфу на турнірі WTA 125 в португальському Оейраші, вона піднялася одразу на 18 сходинок і тепер посідає 115-те місце.

Олександра Олійникова без ігрової практики за минулий тиждень закріпилась на 71-й позиції. Юлія Стародубцева зберегла за собою 101-шу сходинку.

Хто з українок втратив позиції

Для інших представниць України тиждень видався менш вдалим.

Марта Костюк через травму ноги, отриману ще в Австралії, втратила кілька позицій і тепер іде 28-ю.

Даяна Ястремська після невдачі в Дубаї опустилася на межу вильоту з топ-50 – 49-те місце.

Найбільше падіння зафіксовано в Ангеліни Калініної. Вона вперше з літа 2017 року залишила топ-200, опустившись на 202-й рядок.

Топ-10 українок у рейтингу WTA:

9 (9). Еліна Світоліна

28 (26). Марта Костюк

49 (44). Даяна Ястремська

71 (71). Олександра Олійникова

101 (101). Юлія Стародубцева

115 (133). Дарія Снігур

202 (191). Ангеліна Калініна

238 (233). Вероніка Подрез

271 (268). Анастасія Соболєва

317 (311). Катаріна Завацька

Парний розряд

У парній класифікації статус першої ракетки України впевнено утримує Людмила Кіченок, яка займає 29-те місце. Її сестра Надія залишилася на 66-й сходинці, а Марта Костюк у парному тандемі трохи втратила, опустившись на 160-те місце.