Обновленный рейтинг WTA: на каком месте Свитолина после прорыва в Дубае

Свитолина и изменения в топ-10

Лидер украинского тенниса начала свою 222-ю неделю в топ-10 мирового рейтинга.

Несмотря на успешное выступление на турнире серии WTA 1000 в Дубае, где украинка дошла до финала, она осталась на 9-й позиции. Однако теперь Элина вплотную приблизилась к 7-8 местам, сократив дистанцию до Жасмин Паолини и Мирры Андреевой.

Именно в этой части топ-10 произошла единственная ротация: итальянка Паолини опередила "нейтральную" Андрееву, поскольку последняя не смогла защитить прошлогодний титул в ОАЭ. Лидером рейтинга остается Арина Соболенко.

Топ-10 мирового рейтинга:

(1). Арина Соболенко (2). Ига Свёнтек (Польша) (3). Елена Рыбакина (Казахстан) (4). Коко Гофф (США) (5). Джессика Пегула (США) (6). Аманда Анисимова (США) (8). Жасмин Паолини (Италия) (7). Мирра Андреева (9). Элина Свитолина (Украина) (10). Виктория Мбоко (Канада)

Прыжок Снигур после триумфа в Португалии

Самый яркий прогресс недели среди украинок продемонстрировала Дарья Снигур. Благодаря триумфу на турнире WTA 125 в португальском Оейраше, она поднялась сразу на 18 ступенек и теперь занимает 115-е место.

Александра Олейникова без игровой практики за прошедшую неделю закрепилась на 71-й позиции. Юлия Стародубцева сохранила за собой 101-ю строчку.

Кто из украинок потерял позиции

Для других представительниц Украины неделя выдалась менее удачной.

Марта Костюк из-за травмы ноги, полученной еще в Австралии, потеряла несколько позиций и теперь идет 28-й.

Даяна Ястремская после неудачи в Дубае опустилась на грань вылета из топ-50 - 49-е место.

Самое большое падение зафиксировано у Ангелины Калининой. Она впервые с лета 2017 года покинула топ-200, опустившись на 202-ю строчку.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

9 (9). Элина Свитолина

28 (26). Марта Костюк

49 (44). Даяна Ястремская

71 (71). Александра Олейникова

101 (101). Юлия Стародубцева

115 (133). Дарья Снигур

202 (191). Ангелина Калинина

238 (233). Вероника Подрез

271 (268). Анастасия Соболева

317 (311). Катарина Завацкая

Парный разряд

В парной классификации статус первой ракетки Украины уверенно удерживает Людмила Киченок, которая занимает 29-е место. Ее сестра Надежда осталась на 66-й строчке, а Марта Костюк в парном тандеме немного потеряла, опустившись на 160-е место.