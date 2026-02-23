Обновленный рейтинг WTA: на каком месте Свитолина после прорыва в Дубае

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой мировой рейтинг по итогам игровой недели. Первая отечественная ракетка Элина Свитолина укрепила свои позиции в топ-десятке, тогда как у других представительниц Украины наблюдается разная динамика.
Лидер украинского тенниса начала свою 222-ю неделю в топ-10 мирового рейтинга.
Несмотря на успешное выступление на турнире серии WTA 1000 в Дубае, где украинка дошла до финала, она осталась на 9-й позиции. Однако теперь Элина вплотную приблизилась к 7-8 местам, сократив дистанцию до Жасмин Паолини и Мирры Андреевой.
Именно в этой части топ-10 произошла единственная ротация: итальянка Паолини опередила "нейтральную" Андрееву, поскольку последняя не смогла защитить прошлогодний титул в ОАЭ. Лидером рейтинга остается Арина Соболенко.
Топ-10 мирового рейтинга:
Самый яркий прогресс недели среди украинок продемонстрировала Дарья Снигур. Благодаря триумфу на турнире WTA 125 в португальском Оейраше, она поднялась сразу на 18 ступенек и теперь занимает 115-е место.
Александра Олейникова без игровой практики за прошедшую неделю закрепилась на 71-й позиции. Юлия Стародубцева сохранила за собой 101-ю строчку.
Для других представительниц Украины неделя выдалась менее удачной.
Марта Костюк из-за травмы ноги, полученной еще в Австралии, потеряла несколько позиций и теперь идет 28-й.
Даяна Ястремская после неудачи в Дубае опустилась на грань вылета из топ-50 - 49-е место.
Самое большое падение зафиксировано у Ангелины Калининой. Она впервые с лета 2017 года покинула топ-200, опустившись на 202-ю строчку.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA:
В парной классификации статус первой ракетки Украины уверенно удерживает Людмила Киченок, которая занимает 29-е место. Ее сестра Надежда осталась на 66-й строчке, а Марта Костюк в парном тандеме немного потеряла, опустившись на 160-е место.
