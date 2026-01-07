Полякова чесно зізналася, що думає про Зеленського під час війни

Оля Полякова відверто висловилася про Володимира Зеленського. Співачка згадала спільну роботу з ним у шоу-бізнесі та розповіла, як війна змінила президента.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Полякова розповіла в інтерв'ю британському Times.
До повномасштабки артистка понад десять років співпрацювала з тоді ще гумористом. Вона згадала, як в одному скетчі вони зіграли пару, яка лежить у ліжку.
"Я дуже висока, а він дуже низький, тому це виглядало смішно", - поділилася співачка.
Оля також виділила особливість гумору Володимира, який не дозволяв собі образливих жартів.
"Деякі коміки можуть бути образливими на сцені - він таким не був. Його гумор був лагідним, але дуже швидким. Це ознака його інтелекту", - зазначила вона.
Полякова зізналася, що голосувала за Зеленського на президентських виборах, спираючись на його здатність керувати телевізійними проєктами.
"Ми не знали, що він стане президентом під час війни. Можливо, ми б не обрали його, якби знали, що буде війна, але він все одно був правильним вибором", - сказала вона.
Артистка не спілкувалася з Зеленським після початку повномасштабної війни. Водночас вона зазначила, що помітила в ньому значні зміни за ці роки.
"Він перетворився з молодої, свіжої людини на набагато старшу, набагато зрілішу, з усіма цими емоційними шрамами. Це старіння. Мені так шкода його, через тиск, який лежить на його плечах. Він відповідальний за мільйони життів", - поділилася вона.
Крім того, Полякова розповіла британському медіа про особисту трансформацію під час війни, пригадала "культурну окупацію України", через яку співала російською, концерти в прифронтових містах та боротьбу за право представляти країну на "Євробаченні".
"Це був комплекс культурної меншовартості. Лише тепер - через кров, боротьбу й втрати ми по-справжньому почали цінувати свою мову, своїх митців, свою літературу. Сьогодні ми маємо значно більше гордості за власну національну ідентичність", - заявила співачка.
Нагадаємо, Полякова виступала в Росії у 2015 році, через що тепер не може представляти Україну на пісенному конкурсі. Проте вона має намір боротися за зміну правил.
Вас також може зацікавити: