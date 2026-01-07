Полякова честно призналась, что думает о Зеленском во время войны

Что сказала Полякова о работе с Зеленским

До полномасштабки артистка более десяти лет сотрудничала с тогда еще юмористом. Она вспомнила, как в одном скетче они сыграли пару, которая лежит в постели.

"Я очень высокая, а он очень низкий, поэтому это выглядело смешно", - поделилась певица.

Оля также выделила особенность юмора Владимира, который не позволял себе обидных шуток.

"Некоторые комики могут быть оскорбительными на сцене - он таким не был. Его юмор был ласковым, но очень быстрым. Это признак его интеллекта", - отметила она.

Полякова о Зеленском (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Что думает о президенте сейчас

Полякова призналась, что голосовала за Зеленского на президентских выборах, опираясь на его способность управлять телевизионными проектами.

"Мы не знали, что он станет президентом во время войны. Возможно, мы бы не выбрали его, если бы знали, что будет война, но он все равно был правильным выбором", - сказала она.

Артистка не общалась с Зеленским после начала полномасштабной войны. В то же время она отметила, что заметила в нем значительные изменения за эти годы.

"Он превратился из молодого, свежего человека в гораздо более старшего, гораздо более зрелого, со всеми этими эмоциональными шрамами. Это старение. Мне так жаль его, из-за давления, которое лежит на его плечах. Он ответственен за миллионы жизней", - поделилась она.

Как изменился Зеленский за время войны (фото: Офис Президента)

Кроме того, Полякова рассказала британскому медиа о личной трансформации во время войны, вспомнила "культурную оккупацию Украины", из-за которой пела на русском, концерты в прифронтовых городах и борьбу за право представлять страну на "Евровидении".

"Это был комплекс культурной неполноценности. Только теперь - через кровь, борьбу и потери мы по-настоящему начали ценить свой язык, своих художников, свою литературу. Сегодня мы имеем гораздо больше гордости за собственную национальную идентичность", - заявила певица.

Напомним, Полякова выступала в России в 2015 году, из-за чего теперь не может представлять Украину на песенном конкурсе. Однако она намерена бороться за изменение правил.