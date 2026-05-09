Головна » Розваги » Спорт

Олійникова зачохлила ракетку на турнірі в Римі: результати матчу проти 13-ї сіяної

14:51 09.05.2026 Сб
Олійникова зупинилася за крок від 1/8 фіналу WTA 1000 у Римі, поступившись 13-й ракетці турніру Носковій
aimg Катерина Урсатій
Олійникова зачохлила ракетку на турнірі в Римі: результати матчу проти 13-ї сіяної Олександра Олійникова (фото: Getty Images)
Українська тенісистка Олександра Олійникова завершила виступи на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі. У рамках третього кола вона поступилася представниці Чехії Лінді Носковій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олійникова - Носкова: хід поєдинку

Матч проти 13-ї сіяної тривав трохи більше години. Вже у першій партії чешка захопила повну ініціативу, віддавши українці лише один гейм - 1:6.

У другому сеті Олійникова спробувала нав'язати боротьбу і навіть вела в рахунку 3:2.

Проте Носкова вчасно перехопила ініціативу, виграла чотири гейми поспіль і закрила матч на свою користь.

Попри поразку, вихід у третє коло турніру в Римі став найкращим результатом у кар'єрі Олійникової на змаганнях такої категорії.

До цього її єдиним досвідом на "тисячниках" був виступ у Мадриді, де вона вибула вже у першому раунді.

Окрім того, на шляху до 1/16 фіналу українка здолала данку Клару Таусон, що стало її найбільш рейтинговою перемогою в професійній кар'єрі.

Україна продовжує виступ у Римі

Наразі в одиночній сітці Риму залишається лише одна представниця України - Еліна Світоліна.

Свій поєдинок третього кола перша ракетка країни проведе у неділю, 10 травня, проти американки Гейлі Баптіст.

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

Борги теплокомуненерго перед "Нафтогазом" перевищили 150 млрд грн, - Свириденко
