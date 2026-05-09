Олейникова зачехлила ракетку на турнире в Риме: результаты матча против 13-й сеяной

14:51 09.05.2026 Сб
Олейникова остановилась в шаге от 1/8 финала WTA 1000 в Риме, уступив 13-й ракетке турнира Носковой
aimg Екатерина Урсатий
Олейникова зачехлила ракетку на турнире в Риме: результаты матча против 13-й сеяной Александра Олейникова (фото: Getty Images)
Украинская теннисистка Александра Олейникова завершила выступления на турнире серии WTA 1000 в итальянском Риме. В рамках третьего круга она уступила представительнице Чехии Линде Носковой.

Олейникова - Носкова: ход поединка

Матч против 13-й сеяной длился чуть больше часа. Уже в первой партии чешка захватила полную инициативу, отдав украинке лишь один гейм - 1:6.

Во втором сете Олейникова попыталась навязать борьбу и даже вела в счете 3:2.

Однако Носкова вовремя перехватила инициативу, выиграла четыре гейма подряд и закрыла матч в свою пользу.

Несмотря на поражение, выход в третий круг турнира в Риме стал лучшим результатом в карьере Олейниковой на соревнованиях такой категории.

До этого ее единственным опытом на "тысячниках" было выступление в Мадриде, где она выбыла уже в первом раунде.

Кроме того, на пути к 1/16 финала украинка одолела датчанку Клару Таусон, что стало ее самой рейтинговой победой в профессиональной карьере.

Украина продолжает выступление в Риме

Сейчас в одиночной сетке Рима остается только одна представительница Украины - Элина Свитолина.

Свой поединок третьего круга первая ракетка страны проведет в воскресенье, 10 мая, против американки Хейли Баптист.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"