Повернення королеви? Світоліна за 1 годину розібралася з опоненткою у Римі: що чекає на українку
Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно подолала друге коло престижного турніру WTA 1000 у Римі. У двох сетах титулована українка не залишила шансів представниці Італії Ноемі Базілетті.
Як пройшов матч
Українка, яка посіяна на турнірі під 7-м номером, з перших хвилин захопила ініціативу.
У першій партії Світоліна оформила справжній розгром, віддавши суперниці лише один гейм - 6:1.
У другому сеті 17-річна італійка спробувала нав'язати боротьбу та покращила гру на власній подачі.
Проте досвід Світоліної став вирішальним: Еліна впевнено довела справу до перемоги - 6:3.
Тріумфальна історія в Римі
Для Світоліної турнір у столиці Італії є особливим. Вона втретє поспіль виходить тут щонайменше до третього раунду, а загалом Рим - найуспішніша зупинка в календарі WTA 1000 для українки.
- 2017 та 2018 роки: Еліна ставала чемпіонкою турніру
- 2025 рік: Торік українка зупинилася на стадії чвертьфіналу
Що далі
У третьому колі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Сімона Вальтерт (Швейцарія) - Гейлі Баптіст (США).
Зазначимо, що боротьбу в Римі продовжує ще одна українка - Олександра Олійникова. Для неї вихід до третього кола став особистим рекордом на турнірах такої категорії.