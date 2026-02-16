Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 16 лютого

У понеділок, 16 лютого, на аренах зимових Олімпійських ігор-2026 п'ятеро представників збірної України змагатимуться у чотирьох видах спорту. Загалом сьогодні буде розіграно шість комплектів нагород.
Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.
Читайте також: Фігурист Марсак: про хейт росіян, спілкування з Малініним та залаштунки Олімпіади
Змагальний день для України відкриє гірськолижник Дмитро Шеп'юк, який стартує у чоловічому слаломі. Перша спроба запланована на 11:00, друга – на 14:30 (за підсумками першого спуску).
У шорт-треку на дистанції 500 метрів виступить Олег Гандей. Його кваліфікаційний заїзд розпочнеться о 12:17.
У вечірній програмі – одразу дві дисципліни з медальними перспективами. У фіналі жіночого біг-ейру змагатиметься Катерина Коцар. Її стрибки заплановані на 20:30, 20:53 та 21:17.
Також у стрибках з трампліна в суперкомандному турнірі виступлять Євген Марусяк і Віталій Калініченко. Початок першого раунду – о 20:00, наступні раунди – за підсумками попередніх спроб.
Розклад виступів українців 16 лютого:
Загалом 16 лютого на Олімпіаді буде розіграно шість комплектів нагород. Чемпіони та призери визначаться у бобслеї, гірськолижному спорті, стрибках з трампліна, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.
Медальні фінали 16 лютого:
Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".
У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:
Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".
Раніше ми розповіли про найцікавіші події 15 лютого та новий медальний залік на Олімпіаді в Італії.