Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, на аренах зимних Олимпийских игр-2026 пятеро представителей сборной Украины будут соревноваться в четырех видах спорта. Всего сегодня будет разыграно шесть комплектов наград.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Соревновательный день для Украины откроет горнолыжник Дмитрий Шепюк, который стартует в мужском слаломе. Первая попытка запланирована на 11:00, вторая - на 14:30 (по итогам первого спуска).
В шорт-треке на дистанции 500 метров выступит Олег Гандей. Его квалификационный заезд начнется в 12:17.
В вечерней программе - сразу две дисциплины с медальными перспективами. В финале женского биг-эйра будет соревноваться Екатерина Коцар. Ее прыжки запланированы на 20:30, 20:53 и 21:17.
Также в прыжках с трамплина в суперкомандном турнире выступят Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко. Начало первого раунда - в 20:00, следующие раунды - по итогам предыдущих попыток.
Расписание выступлений украинцев 16 февраля:
Всего 16 февраля на Олимпиаде будет разыграно шесть комплектов наград. Чемпионы и призеры определятся в бобслее, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.
Медальные финалы 16 февраля:
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".
В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:
Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".
