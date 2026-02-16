Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 16 февраля

Где и когда будут соревноваться украинцы

Соревновательный день для Украины откроет горнолыжник Дмитрий Шепюк, который стартует в мужском слаломе. Первая попытка запланирована на 11:00, вторая - на 14:30 (по итогам первого спуска).

В шорт-треке на дистанции 500 метров выступит Олег Гандей. Его квалификационный заезд начнется в 12:17.

В вечерней программе - сразу две дисциплины с медальными перспективами. В финале женского биг-эйра будет соревноваться Екатерина Коцар. Ее прыжки запланированы на 20:30, 20:53 и 21:17.

Также в прыжках с трамплина в суперкомандном турнире выступят Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко. Начало первого раунда - в 20:00, следующие раунды - по итогам предыдущих попыток.

Расписание выступлений украинцев 16 февраля:

11:00. Горнолыжный спорт. Слалом, первая попытка (Дмитрий Шепюк)

12:17. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Предварительные забеги (Олег Гандей)

14:30. Горнолыжный спорт. Слалом. Вторая попытка (Дмитрий Шепюк)

20:00. Прыжки с трамплина. Суперкоманда. Первый раунд (Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко)

20:30. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал (Екатерина Коцар)

20:43. Прыжки с трамплина. Суперкоманда. Второй раунд (Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко - если квалифицируются)

21:20. Прыжки с трамплина. Суперкоманда. Финальный раунд (Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко - если квалифицируются)

Шесть медальных финалов

Всего 16 февраля на Олимпиаде будет разыграно шесть комплектов наград. Чемпионы и призеры определятся в бобслее, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Медальные финалы 16 февраля:

13:40. Шорт-трек. Женщины. 1000 м

14:30. Горные лыжи. Мужчины. Слалом

20:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Суперкоманда

20:30. Фристайл. Женщины. Биг-эйр

21:00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа

22:00. Бобслей. Женщины. Монобоб

Где смотреть трансляции

Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".

В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:

на телеканале "Суспільне Спорт"

на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)

на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)

Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".