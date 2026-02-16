Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 16 лютого

У понеділок, 16 лютого, на аренах зимових Олімпійських ігор-2026 п'ятеро представників збірної України змагатимуться у чотирьох видах спорту. Загалом сьогодні буде розіграно шість комплектів нагород.

Де і коли змагатимуться українці

Змагальний день для України відкриє гірськолижник Дмитро Шеп'юк, який стартує у чоловічому слаломі. Перша спроба запланована на 11:00, друга – на 14:30 (за підсумками першого спуску).

У шорт-треку на дистанції 500 метрів виступить Олег Гандей. Його кваліфікаційний заїзд розпочнеться о 12:17.

У вечірній програмі – одразу дві дисципліни з медальними перспективами. У фіналі жіночого біг-ейру змагатиметься Катерина Коцар. Її стрибки заплановані на 20:30, 20:53 та 21:17.

Також у стрибках з трампліна в суперкомандному турнірі виступлять Євген Марусяк і Віталій Калініченко. Початок першого раунду – о 20:00, наступні раунди – за підсумками попередніх спроб.

Розклад виступів українців 16 лютого:

11:00. Гірськолижний спорт. Слалом, перша спроба (Дмитро Шеп'юк)

12:17. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Попередні забіги (Олег Гандей)

14:30. Гірськолижний спорт. Слалом. Друга спроба (Дмитро Шеп'юк)

20:00. Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Перший раунд (Євген Марусяк, Віталій Калініченко)

20:30. Фристайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (Катерина Коцар)

20:43. Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Другий раунд (Євген Марусяк, Віталій Калініченко – якщо кваліфікуються)

21:20. Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінальний раунд (Євген Марусяк, Віталій Калініченко – якщо кваліфікуються)

Шість медальних фіналів

Загалом 16 лютого на Олімпіаді буде розіграно шість комплектів нагород. Чемпіони та призери визначаться у бобслеї, гірськолижному спорті, стрибках з трампліна, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.

Медальні фінали 16 лютого:

13:40. Шорт-трек. Жінки. 1000 м

14:30. Гірські лижі. Чоловіки. Слалом

20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Суперкоманда

20:30. Фрістайл. Жінки. Біг-ейр

21:00. Фігурне катання. Спортивні пари. Довільна програма

22:00. Бобслей. Жінки. Монобоб

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

на телеканалі "Суспільне Спорт"

на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)

на сайті "Суспільне Спорт"

на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".