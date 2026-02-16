Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 16 февраля
В понедельник, 16 февраля, на аренах зимних Олимпийских игр-2026 пятеро представителей сборной Украины будут соревноваться в четырех видах спорта. Всего сегодня будет разыграно шесть комплектов наград.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Читайте также: Фигурист Марсак: о хейте россиян, общении с Малининым и закулисье Олимпиады
Где и когда будут соревноваться украинцы
Соревновательный день для Украины откроет горнолыжник Дмитрий Шепюк, который стартует в мужском слаломе. Первая попытка запланирована на 11:00, вторая - на 14:30 (по итогам первого спуска).
В шорт-треке на дистанции 500 метров выступит Олег Гандей. Его квалификационный заезд начнется в 12:17.
В вечерней программе - сразу две дисциплины с медальными перспективами. В финале женского биг-эйра будет соревноваться Екатерина Коцар. Ее прыжки запланированы на 20:30, 20:53 и 21:17.
Также в прыжках с трамплина в суперкомандном турнире выступят Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко. Начало первого раунда - в 20:00, следующие раунды - по итогам предыдущих попыток.
Расписание выступлений украинцев 16 февраля:
- 11:00. Горнолыжный спорт. Слалом, первая попытка (Дмитрий Шепюк)
- 12:17. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Предварительные забеги (Олег Гандей)
- 14:30. Горнолыжный спорт. Слалом. Вторая попытка (Дмитрий Шепюк)
- 20:00. Прыжки с трамплина. Суперкоманда. Первый раунд (Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко)
- 20:30. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал (Екатерина Коцар)
- 20:43. Прыжки с трамплина. Суперкоманда. Второй раунд (Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко - если квалифицируются)
- 21:20. Прыжки с трамплина. Суперкоманда. Финальный раунд (Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко - если квалифицируются)
Шесть медальных финалов
Всего 16 февраля на Олимпиаде будет разыграно шесть комплектов наград. Чемпионы и призеры определятся в бобслее, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.
Медальные финалы 16 февраля:
- 13:40. Шорт-трек. Женщины. 1000 м
- 14:30. Горные лыжи. Мужчины. Слалом
- 20:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Суперкоманда
- 20:30. Фристайл. Женщины. Биг-эйр
- 21:00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
- 22:00. Бобслей. Женщины. Монобоб
Где смотреть трансляции
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".
В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:
- на телеканале "Суспільне Спорт"
- на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)
- на сайте "Суспільне Спорт"
- на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)
Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".
Ранее мы рассказали о самых интересных событиях 15 февраля и новом медальном зачете на Олимпиаде в Италии.