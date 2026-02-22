UA

Олімпіада-2026: топ-10 результатів українців

Збірна України на церемонії відкриття ОІ-2026 (фото: НОК України)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України завершила свої виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року без нагород. Таке трапилося втретє в історії та вперше за останні 16 років.

Результати вітчизняних атлетів у Мілані та Кортіні – підсумовує РБК-Україна.

Найгірші Ігри в історії

Для України це третій випадок в історії, коли зимова Олімпіада завершується без медалей. Аналогічні результати були зафіксовані у Солт-Лейк-Сіті-2002 та у Ванкувері-2010.

Однак, якщо зануритися в деталі, Олімпіада-2026 виявилася гіршою за попередні невдалі роки за якістю найвищих місць. У безмедальних 2002-му та 2010-му найвищою позицією була п'ята: Валентина Шевченко (лижні перегони, 2002), Станіслав Кравчук (фрістайл, 2002) та Андрій Дериземля (біатлон, 2010).

У Мілані ж найкращим результатом в індивідуальних змаганнях стало лише 10-те місце.

Дещо вищі позиції Україна посіла в командних дисциплінах – зокрема, санному спорті, лижній акробатиці та біатлонних естафетах.

Топ-10 результатів українців на Олімпіаді-2026:

  • 6-те місце – Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, командний турнір)
  • 6-те місце – Юліанна Туницька, Ігор Гой, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох, Олена Стецків (санний спорт, командна естафета)
  • 7-ме місце – Олександра Мох, Олена Стецків (санний спорт, двійки)
  • 8-ме місце – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
  • 9-те місце – Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, жіноча естафета)
  • 10-те місце – Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
  • 10-те місце  – Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика)
  • 10-те місце – Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • 12-те місце – Андрій Мандзій (сани, одномісні)
  • 13-те місце – Ангеліна Брикіна (фристайл, лижна акробатика)

Кількість не перейшла в якість

Цікаво, що цього року Україну представляли 46 спортсменів у 11-ти видах спорту. Це солідний кількісний склад, який перевищував чисельність делегацій на найуспішніших для нас Іграх у Ліллегаммері-1994 та Сочі-2014. Проте масштабна присутність не конвертувалася в олімпійський метал.

Скільки медалей має Україна

Усього за дев'ять зимових Олімпіад українці здобули дев'ять нагород:

  • 3 золоті
  • 2 срібні
  • 4 бронзові

Найбільш вдалими для "синьо-жовтих" були Ігри 1994 та 2014 років. Тоді вони здобували по дві нагороди – в обох випадках "золото" та "бронзу".

Україна на зимових Олімпіадах:

  • Ліллегаммер-1994 – 1 "золото" та 1 "бронза" – 13 місце у медальному заліку
  • Нагано-1998 – 1 "срібло" – 18 місце
  • Солт-Лейк-Сіті-2002 – без нагород
  • Турин-2006 – 2 "бронзи" – 25 місце
  • Ванкувер-2010 – без нагород
  • Сочі-2014 – 1 "золото", 1 "бронза" – 20 місце
  • Пхенчхан-2018 – 1 "золото" – 21 місце
  • Пекін-2022 – 1 "срібло" – 25 місце
  • Мілан / Кортіна-2026 – без нагород
Збірна України