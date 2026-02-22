Олімпіада-2026: топ-10 результатів українців

Збірна України завершила свої виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року без нагород. Таке трапилося втретє в історії та вперше за останні 16 років.
Результати вітчизняних атлетів у Мілані та Кортіні – підсумовує РБК-Україна.
Читайте також: Хто нестиме прапор України на церемонії закриття
Для України це третій випадок в історії, коли зимова Олімпіада завершується без медалей. Аналогічні результати були зафіксовані у Солт-Лейк-Сіті-2002 та у Ванкувері-2010.
Однак, якщо зануритися в деталі, Олімпіада-2026 виявилася гіршою за попередні невдалі роки за якістю найвищих місць. У безмедальних 2002-му та 2010-му найвищою позицією була п'ята: Валентина Шевченко (лижні перегони, 2002), Станіслав Кравчук (фрістайл, 2002) та Андрій Дериземля (біатлон, 2010).
У Мілані ж найкращим результатом в індивідуальних змаганнях стало лише 10-те місце.
Дещо вищі позиції Україна посіла в командних дисциплінах – зокрема, санному спорті, лижній акробатиці та біатлонних естафетах.
Топ-10 результатів українців на Олімпіаді-2026:
Цікаво, що цього року Україну представляли 46 спортсменів у 11-ти видах спорту. Це солідний кількісний склад, який перевищував чисельність делегацій на найуспішніших для нас Іграх у Ліллегаммері-1994 та Сочі-2014. Проте масштабна присутність не конвертувалася в олімпійський метал.
Усього за дев'ять зимових Олімпіад українці здобули дев'ять нагород:
Найбільш вдалими для "синьо-жовтих" були Ігри 1994 та 2014 років. Тоді вони здобували по дві нагороди – в обох випадках "золото" та "бронзу".
Україна на зимових Олімпіадах:
Також дізнайтеся розклад фіналів останнього дня та час церемонії закриття Олімпіади-2026.