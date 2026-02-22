Олімпіада 2026: розклад фіналів останнього дня та коли церемонія закриття

У неділю, 22 лютого, на зимових Олімпійських іграх в Італії відбудеться заключний змагальний день. Вболівальники дізнаються імена останніх чемпіонів, після чого турнір офіційно завершиться урочистою церемонією.

Читайте також: Хто нестиме прапор України на церемонії закриття

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну програму Ігор .

Хокейний суперфінал та лижний марафон

Головною подією дня без перебільшення стане фінал чоловічого хокейного турніру. У вирішальному протистоянні за "золото" зійдуться одвічні суперники — Канада та США. Очікується, що участь зірок НХЛ зробить цей матч найбільш видовищним завершенням Олімпіади.

Також на вболівальників чекає виснажливий жіночий марафон у лижних перегонах. Дистанцію у 50 км класичним стилем учасниці долатимуть без однієї з фавориток – шведка Фріда Карлссон знялася зі старту.

Україна на фініші Ігор

Представників України в останній день змагань на стартах не буде. Наші атлети вже завершили свої виступи на італійських аренах, тож сьогодні увага українських вболівальників буде зосереджена виключно на протистояннях світових лідерів.

Сьогодні олімпійські нагороди розіграють у п'яти видах спорту: лижних перегонах, бобслеї, хокеї, керлінгу та фристайлі.

Повний розклад фіналів 22 лютого:

11:00. Лижні перегони: жіночий масстарт на 50 км (класичний стиль)

11:00 / 13:15 — Бобслей: чоловічі четвірки (вирішальні заїзди)

11:40. Фристайл: фінал у жіночому хафпайпі

12:05. Керлінг: жіночий фінал (Швейцарія — Швеція)

15:10 — Хокей: чоловічий фінал (Канада — США)

Церемонія закриття

Крапку в Олімпіаді-2026 поставить грандіозна церемонія закриття. Вона розпочнеться о 21:30 за київським часом. Організатори обіцяють яскраве шоу, під час якого олімпійську естафету передадуть наступним господарям зимових Ігор – французьким Альпам (ОІ-2030).

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

на телеканалі "Суспільне Спорт"

на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)

на сайті "Суспільне Спорт"

на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Церемонію закриття Олімпіади покаже телеканал "Перший".