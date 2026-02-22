Олимпиада-2026: топ-10 результатов украинцев

Худшие Игры в истории

Для Украины это третий случай в истории, когда зимняя Олимпиада завершается без медалей. Аналогичные результаты были зафиксированы в Солт-Лейк-Сити-2002 и в Ванкувере-2010.

Однако, если погрузиться в детали, Олимпиада-2026 оказалась хуже предыдущих неудачных лет по качеству высших мест. В безмедальных 2002-м и 2010-м наивысшей позицией была пятая: Валентина Шевченко (лыжные гонки, 2002), Станислав Кравчук (фристайл, 2002) и Андрей Дериземля (биатлон, 2010).

В Милане же лучшим результатом в индивидуальных соревнованиях стало лишь 10-е место.

Несколько более высокие позиции Украина заняла в командных дисциплинах - в частности, санном спорте, лыжной акробатике и биатлонных эстафетах.

Топ-10 результатов украинцев на Олимпиаде-2026:

6-е место - Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский (фристайл, лыжная акробатика, командный турнир)

Количество не перешло в качество

Интересно, что в этом году Украину представляли 46 спортсменов в 11-ти видах спорта. Это солидный количественный состав, который превышал численность делегаций на самых успешных для нас Играх в Лиллехаммере-1994 и Сочи-2014. Однако масштабное присутствие не конвертировалось в олимпийский металл.

Сколько медалей имеет Украина

Всего за девять зимних Олимпиад украинцы завоевали девять наград:

3 золотые

2 серебряные

4 бронзовые

Наиболее удачными для "сине-желтых" были Игры 1994 и 2014 годов. Тогда они получали по две награды - в обоих случаях "золото" и "бронзу".

Украина на зимних Олимпиадах: