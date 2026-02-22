RU

Олимпиада-2026: топ-10 результатов украинцев

Сборная Украины на церемонии открытия ОИ-2026 (фото: НОК Украины)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины завершила свои выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года без наград. Такое случилось в третий раз в истории и впервые за последние 16 лет.

Результаты отечественных атлетов в Милане и Кортине - подытоживает РБК-Украина.

Худшие Игры в истории

Для Украины это третий случай в истории, когда зимняя Олимпиада завершается без медалей. Аналогичные результаты были зафиксированы в Солт-Лейк-Сити-2002 и в Ванкувере-2010.

Однако, если погрузиться в детали, Олимпиада-2026 оказалась хуже предыдущих неудачных лет по качеству высших мест. В безмедальных 2002-м и 2010-м наивысшей позицией была пятая: Валентина Шевченко (лыжные гонки, 2002), Станислав Кравчук (фристайл, 2002) и Андрей Дериземля (биатлон, 2010).

В Милане же лучшим результатом в индивидуальных соревнованиях стало лишь 10-е место.

Несколько более высокие позиции Украина заняла в командных дисциплинах - в частности, санном спорте, лыжной акробатике и биатлонных эстафетах.

Топ-10 результатов украинцев на Олимпиаде-2026:

  • 6-е место - Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский (фристайл, лыжная акробатика, командный турнир)
  • 6-е место - Юлианна Туницкая, Игорь Гой, Назарий Качмар, Андрей Мандзий, Александра Мох, Елена Стецкив (санный спорт, командная эстафета)
  • 7-е место - Александра Мох, Елена Стецкив (санный спорт, двойки)
  • 8-е место - Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городна, Александра Меркушина (биатлон, смешанная эстафета)
  • 9-е место - Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Дарья Чалык (биатлон, женская эстафета)
  • 10-е место - Виталий Мандзин (биатлон, масстарт)
  • 10-е место - Александр Окипнюк (фристайл, лыжная акробатика)
  • 10-е место - Екатерина Коцар (фристайл, бигейр)
  • 12-е место - Андрей Мандзий (сани, одноместные)
  • 13-е место - Ангелина Брыкина (фристайл, лыжная акробатика)

Количество не перешло в качество

Интересно, что в этом году Украину представляли 46 спортсменов в 11-ти видах спорта. Это солидный количественный состав, который превышал численность делегаций на самых успешных для нас Играх в Лиллехаммере-1994 и Сочи-2014. Однако масштабное присутствие не конвертировалось в олимпийский металл.

Сколько медалей имеет Украина

Всего за девять зимних Олимпиад украинцы завоевали девять наград:

  • 3 золотые
  • 2 серебряные
  • 4 бронзовые

Наиболее удачными для "сине-желтых" были Игры 1994 и 2014 годов. Тогда они получали по две награды - в обоих случаях "золото" и "бронзу".

Украина на зимних Олимпиадах:

  • Лиллехаммер-1994 - 1 "золото" и 1 "бронза" - 13 место в медальном зачете
  • Нагано-1998 - 1 "серебро" - 18 место
  • Солт-Лейк-Сити-2002 - без наград
  • Турин-2006 - 2 "бронзы" - 25 место
  • Ванкувер-2010 - без наград
  • Сочи-2014 - 1 "золото", 1 "бронза" - 20 место
  • Пхенчхан-2018 - 1 "золото" - 21 место
  • Пекин-2022 - 1 "серебро" - 25 место
  • Милан/Кортина-2026 - без наград
Сборная Украины