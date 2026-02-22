Олимпиада-2026: топ-10 результатов украинцев

Сборная Украины завершила свои выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года без наград. Такое случилось в третий раз в истории и впервые за последние 16 лет.
Результаты отечественных атлетов в Милане и Кортине - подытоживает РБК-Украина.
Для Украины это третий случай в истории, когда зимняя Олимпиада завершается без медалей. Аналогичные результаты были зафиксированы в Солт-Лейк-Сити-2002 и в Ванкувере-2010.
Однако, если погрузиться в детали, Олимпиада-2026 оказалась хуже предыдущих неудачных лет по качеству высших мест. В безмедальных 2002-м и 2010-м наивысшей позицией была пятая: Валентина Шевченко (лыжные гонки, 2002), Станислав Кравчук (фристайл, 2002) и Андрей Дериземля (биатлон, 2010).
В Милане же лучшим результатом в индивидуальных соревнованиях стало лишь 10-е место.
Несколько более высокие позиции Украина заняла в командных дисциплинах - в частности, санном спорте, лыжной акробатике и биатлонных эстафетах.
Топ-10 результатов украинцев на Олимпиаде-2026:
Интересно, что в этом году Украину представляли 46 спортсменов в 11-ти видах спорта. Это солидный количественный состав, который превышал численность делегаций на самых успешных для нас Играх в Лиллехаммере-1994 и Сочи-2014. Однако масштабное присутствие не конвертировалось в олимпийский металл.
Всего за девять зимних Олимпиад украинцы завоевали девять наград:
Наиболее удачными для "сине-желтых" были Игры 1994 и 2014 годов. Тогда они получали по две награды - в обоих случаях "золото" и "бронзу".
Украина на зимних Олимпиадах:
