Олімпіада-2026: скільки спортсменів поїде від України та в яких видах є шанси на медалі

Президент НОК України Вадим Гутцайт поділився очікуваннями щодо участі українських спортсменів у зимових Олімпійських іграх-2026 та розповів у яких видах спорту найбільші медальні очікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю сайту Sport-Express.ua

Скільки ліцензій в України

За словами очільника НОК, станом на зараз українські спортсмени вже вибороли 18 олімпійських ліцензій. Водночас відбір ще триває, тож ця цифра може зрости.

"Сьогодні в нас є 18 ліцензій, але змагання ще тривають. До 18 січня є час збільшити цю кількість. Розраховуємо приблизно на 40. Звичайно, це мало, але ми усвідомлюємо, в який час живемо і що відбувається в нашій країні", - сказав він.

Ставка – на фрістайл і біатлон

Гутцайт підкреслив, що найбільші медальні надії пов'язані з фрістайлом і біатлоном.

"Ми дуже сподіваємося проявити себе у фрістайлі, адже у нас є медалі на чемпіонаті світу і сильна внутрішня конкуренція. Також завжди розраховуємо на біатлон – на Олімпіаду їде велика команда, і, можливо, хтось зуміє завоювати медаль", - зазначив він.

Також Гутцайт розповів, які будуть призові за нагороди.

"За золоту медаль преміальні будуть такими ж, як і для олімпійців на літніх Іграх у Парижі-2024 – 125 тисяч доларів. Винагороди за срібну медаль – 80 тисяч доларів, за бронзову – 55 тисяч.

Як було раніше

На минулих зимових Іграх-2022 у Пекіні Україна мала 46 ліцензій. Найбільше представництво було у біатлоні (11 спортсменів) та лижних гонках (7). У санному спорті та фігурному катанні на Іграх виступали по шість атлетів.

Історичний максимум української команди на зимових Іграх зафіксований у 2002 році - тоді поїхали 68 спортсменів. Водночас, у 1994-му та 2018-му збірна мала менше 40 учасників.

Олімпіада-2026: що відомо

25-та зимова Олімпіада пройде в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 до 22 лютого 2026 року. Це будуть четверті Ігри, які прийматиме Італія.

Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород – на 7 більше, ніж на зимових Олімпійських іграх 2022 року. На форумі дебютує один новий вид спорту – скі-альпінізм. Також внесені зміни у програми деяких інших дисциплін.